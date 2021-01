SVE O CECINOM NOVOM DEČKU: Bavio se manekenstvom, rođen je u Kragujevcu, a otac mu je bivši SPORTISTA I POLITIČAR! (KURIR TV)

Otkako je u javnost dospela informacija da je Ceca Ražnatović u vezi sa devet godina mlađim menadžerom jednog restorana Bogdanom Srejovićem, mnoge zanima ko je muškarac koji je privukao njenu pažnju i kakva je njegova prošlost. Naša ekipa posetila je juče njegovo radno mesto - lokal na Novom Beogradu koji nekoliko meseci.

Svi oni koji poznaju Bogdana tvrde da je vredan i sposoban, kao i da je svaki klub i restoran koji je vodio uspešno poslovao. U to smo se i sami uverili kada smo došli u restoran u kojem trenutno radi, a gde je došao nešto pre 12 sati.

Čim je stigao, Bogdan je pozdravio zaposlene i sa njima porazgovarao nekoliko minuta, a potom se i sam bacio na posao.

Tek što je seo za sto i počeo da ispija kafu i lista štampu, Srejoviću je stigao saradnik sa kojim je imao sastanak.

Nakratko im se pridružio još jedan muškarac, ali je ubrzo otišao, pa je Bogdan nastavio da radi.

Nakon sat i po provedenih na sastanku, on je još jednom obišao lokal, a potom ga je napustio i uputio se u nepoznatom pravcu.

Inače, i pre nego što je upoznao Cecu, Bogdan je bio u estradnim krugovima, što i ne čudi zbog posla kojim se bavi. On je blizak sa Banetom Jankovićem, sa kojim je donedavno vodio jedan beogradski klub. Međutim, kako je pandemija koronavirusa stopirala noćni život, Srejović je ostao bez posla, ali samo nakratko. Ubrzo ga je pozvao prijatelj, vlasnik restorana u kojem smo ga i slikali i u kojem radi već nekoliko meseci.

Inače, Srejović je iz Kragujevca, a roditelji Miloš i Mirjana su mu navodno razvedeni. Majka Mirjana Kokić aktivna je na društvenim mrežama, gde često objavljuje slike sa sinom, ali i unukom, koju je Bogdan dobio u braku sa Zoranom Tasovac, sadašnjom devojkom Saše Kovačevića. Otac Cecinog dečka Miloš Srejović je bivši sportista, koji i danas drži rekord u atletskoj disciplini troskok. Davne 1978. postao je šampion Evrope, ali je zbog povrede u 25. prekinuo karijeru. U politiku je ušao 1994, kada je postao pomoćnik ministra za sport. Kaže da je ponosan što je u doba njegovog mandata Kragujevac dobio sportsku halu u Velikom parku, vrednu milion evra.

Malo je poznato da se Srejović svojevremeno bavio i manekenstvom, ali mu se posao menadžera ipak više dopao, pa se usredsredio na to. Ono što je zanimljivo jeste i to što je Cecinom dečku naglo skočila popularnost na društvenim mrežama, pa je na Instagramu, na kojem je do pre dva dana imao nešto preko tri hiljade pratilaca, danas skočio broj pratilaca na 13.000.

