PORODICA MU JE VELIKA PODRŠKA! ZBOG DANIJELE I SINA MATEJE BRŽE SE OPORAVIO: Amidžić otvorio dušu o zdravlju!

Ognjen Amidžić kaže da se zahvaljujući lekarima koji su vodili računa o njemu sada oseća odlično.

Voditelj je istakao da je i ranije vodio računa o zdravlju.

"Ne mogu da kažem da me je promenilo, jer sam ja od početka pandemije virusa korona veoma vodio računa o sebi i svom zdravlju, ali prosto je došla takva situacija da u jednom trenutku očigledno moramo svi da se zarazimo. Zajedno sa svojom ekipom, veoma sam vodio računa o tome da se uvek pridržavamo svih mera koje je uveo Krizni štab i bili smo izuzetno odgovorni, ali uprkos svemu, ni mene nije zaobišao virus, koji sam, hvala bogu, uspešno pobedio", kaže Amdižić.

Na pitanje da li će sada više voditi računa o zdravlju, Amdižić odgovara:

"Oduvek sam bio izuzetno odgovoran prema svom zdravlju. Vodim računa da uvek pijem vitamine, da redovno odlazim na sistematske preglede jednom godišnje, svake zime primam vakcinu protiv gripa. Zaista nisam od onih ljudi koji olako shvataju svoje zdravlje. Situacija s virusom korona koja me zadesila u ovoj trenutnoj situaciji u zemlji bila je nešto neminovno i to ne bih mogao da podvedem pod neku svoju odgovornost ili neodgovornost. Jednostavno, desilo se! Važno je da sam iz svega izašao snažniji i da ću sada još više ceniti svoje zdravlje."

Amidžić se vratio na posao uz savet lekarskog osoblja. Na pitanje da li se plašio korone, Amidžić kaže:

"Kao i kod svakog čoveka, postojala je određena doza straha, jer je ovaj virus nešto s čim se ljudi prvi put suočavaju, a za lekare je još uvek nepoznanica. Ipak, moram još jednom da ponovim, zahvaljujući stručnom timu KBC, vrlo brzo sam napustio bolnicu i uspešno se vraćam u svakodnevne tokove", rekao je on.

Prema njegovim rečima, cela situacija je bila stresna.

"Više je bila stresna za moju porodicu, posebno jer su dva testa na virus pokazala da sam negativan. Ipak, skener pluća je pokazao da je u pitanju korona i tretiran sam kao kovid pacijent. Veliku i najvažniju podršku sam imao od porodice, a ljubav i snaga koju su mi pružali supruga Danijela i sin Matija doprineli su mom bržem oporavku", kaže on.

"Stalno sam bio na društvenim mrežama, jer realno u bolničkom krevetu nisam imao neke druge mogućnosti", kaže kroz osmeh, i dodaje:

"Gledao sam raznorazne smešne klipove kako bih skrenuo misli sa situacije koja me je zadesila i na taj način sam kanalisao neke negativne misli. Puno mi je pomoglo i to što sam se bavio emisijom, što sam bio u kontaktu s ljudima i samo bih voleo da se svima zahvalim jer su bili tu, hrabrili me i govorili da će sve biti u redu."

"Najviše sam brinuo o tome da li je kod kuće sve u redu, iako sam znao da moja supruga ništa neće prepustiti slučaju. Nije svejedno kada vam se dešava nešto s čim se prvi put suočavate, jer vam onda kroz glavu prolazi hiljadu misli. Ipak, hvala bogu, sve je prošlo u najboljem redu", istakao je on.

