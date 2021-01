ISPOVEST OSMANA KARIĆA O KRISTIJANU I TOMOVIĆU! Stefanov otac bez dlake na jeziku, potkačio i zadrugarku: Bog joj je uzeo PAMET!

Osman Karić, otac aktuelnog zadrugara Stefana Karića,

- Što se tiče Vladimira Tomovica, pri ulasku Stefana imao sam strah da mu Vladimir neće pružiti ruku i da će hteti da ga izblamira i ponizi ali ne zato što ga zaista boli prijateljstvo između Stefana i Mensura, nego da bi bio veći u očima zadrugara i na neki način vratio stav i obraz koji je izgubio zbog Golubovića, koji ga je na neki način postavio na mesto ispod. Na neki način ga i razumem ako je zaista ovaj put ušao da ne bude diskvalifikovan zbog svoje srčanosti i nepromišljenosti. Međutim, koliko sam video za sada i Janjuš, a i Tomović su ispali korektni i opet prihvatili Stefana na ljudski način. Šta će biti i da li se nešto krije iza tih osmeha pokazaće vreme. Mada tvrdim da će Stefan ovoga puta biti na nivou više i neće ništa prepuštati slučaju - kaže Osman.

Što se tiče devojka iz Zadruge, pokušao je da izvuče iz Stefana koja zadrugarka mu je najsimpatičnija, ali je ostajao bez odgovora, te se na tu temu oglasio u svom stilu.

- Što se tiče devojaka, kojoj se on dopada, a koja njemu još uvek je rano da dajem bilo kakve izjave. Nismo pričali o tome pre njegovog ulaska, u stvari, ja jesam pokušao, ali on me je ostavljao bez odgovora. Mislim da znam samo da se on jako izveštio, nije "pičkopaćenik" kako se već prozivaju neki od zadrugara, biće uzdržan, neće pokazivati mnogo interesovanja dok osvaja bilo koju, pustiće vreme da pokaže da li je ona baš ta prava i koliko je iskrena u emocijama prema njemu. Nadam se da ću vam u sledećem intervju dati mnogo više informacija što se tiče devojke koja će ga privući - rekao je Stefanov otac.

Budući da zbog burne prošlosti nije u prijateljskim odnosima sa Kristijanom Golubovićem, iznenadila ga je njegova pozitivna dobrodošlica Stefana. Gotivi ga i smatra da su u ozbiljnim godinama kada treba da zaborave na sukobe iz dalje prošlosti.

- Kristijan je pokazao svoju veličinu, izašao je pred Stefana i dočekao ga kao svog sina, mogu da mu se zahvalim ovoga puta, mada opet neću preterivati sa hvalisanjem istog, znam tog čoveka preko 30 godina, znam kako diše, to je čovek koji ima emociju, inteligenciju... Ali kad je njegova sujeta u pitanju, onda i emocija i sve ostalo pada u vodu. Spreman je da gazi. Ja ga lično gotivim, sem tih par tuča koje smo imali, nikada nismo imali prilike da sednemo i popričamo, možda bi danas bili baš dobri prijatelji, sve što je bilo bilo je u daljoj prošlosti, sad smo obojica u godinama kad ni jednom ni drugom sujeta ne donosi ništa dobro. Mi smo sada ostvareni ljudi i treba da živimo za svoje porodice i svoje unuke, ako Bog dragi da - osvrnuo se Karić na Kristijana.

Jednu zadrugarku nije štedeo. Imao je štošta da kaže na karakter, lepotu i ponašanje Mine Vrbaški, koju doživljava kao velikom manipulatora.

- Mina sama reč i naziv govori nam više od reči "Mina", bomba, devojka koja od najjačih pravi najjslabije muškarce. Crte lica koje ne mogu da se nađu ni na naslovnim stranama ''Voga'', Bog joj je dao lepotu, a uzeo pamet. Nekad jako zla i devojka sa predumišljajem. Svoje muškarce smatra protivnicima. Uvlači ih u svoju mrežu zaluđuje, izluđuje, a kad postigne svoj cilj koji je zacrtala, odbacuje ih kao organizam strano telo, onako sa uživanjem, dok oni postaju zgužvana krpa posle čega im treba dug oporavak - tvrdi Osman.

