NIJEDNA MU NIJE SREĆA, LJUBAV PRAVA JEDNOM ĆE DA DOĐE! Osman Karić javno posavetovao sina Stefana, uputio mu savete ZLATA VREDNE!

Otac bivšeg zadrugara Stefana Karića, Osman Karić, je pratiocima na svom Instagram profilu predstavio novu pesmu o svom sinu Stefanu.

Osman je opisao kakav je Stefan zavodnik, ali je objasnio i da još nije našao srodnu dušu, te mu je uputio savet kako da reaguje kada naiđe na onu pravu.

" Mrazić Rićka, za njim juri svaka druga pi*ka. Poklončiće on im sprema, dođe kući, onda drema, razrađena to je šema. Prva, druga, treća, nijedna mu nije sreća. Lovi on u mraku, odvaja im čudnu priču u žargonsku žvaku. Traži Rićka srodnu dušu, pa rakijom kvasi gušu. Ljubav prava jednom će da dođe, tad će jeza telom da ti prođe, osetićeš srce da ti brže lupa, ta je ljubav jako skupa. U ljubavi celog sebe ćeš da daješ, na zvezde ćeš ti da laješ zbog ljubavi takve nećeš da se kaješ", napisao je Osman.

