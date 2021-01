IVA PROGOVORILA O ODNOSU SA FILIPOM ĐUKIĆEM: Otkrila da se čula sa njim i da su spustili loptu! A onda se obratila Stefanu Kariću!

Kao bomba odjeknula je vest da su Iva Grgurić i Filip Đukić raskinuli. Ona je sada otkrila da se čula sa Filipom i da su spustili loptu.

foto: Printscreen/Instagram

- Nismo se čuli do juče, ali sad smo spustili loptu pošto planiramo zajedničku saradnju. Pa nema smisla da nemamo komunikaciju, tako da komunikaciramo i sad smo u okej odnosima - kaže Iva, koja je otkrila gde ko sada živi:

- Nikad nismo živeli kod njegovih roditelja, uvek smo imali svoj stan otkako smo izašli, na Novom Beogradu, a ja sam se i dalje zadržala na Novom Beogradu, kao i on, samo u različitim stanovima. Ali nismo mnogo udaljeni - dodaje Iva.

Iva je otkrila kako su njihovi roditelji reagovali na ovaj raskid.

- Bila sam i ostala sam bliska, oni se nisu mešali u našu odluku i ja to poštujem i naravno i dalje poštujem njih. Naš raskid nije uticao na moj i njihov odnos. Moja majka i otac me podržavaju u svakoj odluci, bitno im je samo da sam srećna - kaže Grgurićeva.

U prethodnim danima i Filip se oglasio na svom Instagramu i poručio da svi oni koji ih podršavaju moraju prihvatiti i njihove stavove kao i da na njegovom nalogu nema mesta za one koji pišu loše o Ivi, a ona je progovorila i o mogućem nastavku prijateljskog odnosa.

foto: ATA Images

- Mislim da moramo biti primer ljudima i mladima da nakon raskida partneri mogu ostati u dobrom odnosu, to jeste retkost. Ja znam da judi žele da čuju da je bilo krvi i mesa, ali mi smo bili posebni i ostćemo posebni do samog kraja. Bilo bi lepo - rekla je Iva.

Kako je u svom učešću u rijalitiju prvu vezu otpočela sa tadašnjim cimerom Stefanom Karićem pro,omentarisala je njegovu izjavu da je ona za pojedine 'med i mleko'.

- Želim mu sve najbolje i to je to. Ja stvarno jesam med i mleko, trebalo im je vremena, ali drago mi je da su to shvatili - završila je Iva u emisiji "Premijera".

foto: Pink Printscreen, Printscreen Ami G

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

Kurir