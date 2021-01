NA PRVOM NASTUPU ZARADIO SAM 100 €! Cvija se prisetio POČETKA KARIJERE, priznao da danas zarađuje VRTOGLAVO: Ponosim se sobom!

Reper Stefan Cvijanović Cvija svoju muzičku karijeru započeo je 2006. godine, a sada se prisetio svog prvog nastupa i otkrio da tada nije bio plaćen.

On je istakao da mu je prva zarada bila 100 evra, a prvi auto platio je 7.000 evra.

- Prvi nastup nisam ni naplatio, imao sam 20 godina, otišao sam da odrepujem par pesama, a moj prvi plaćeni nastup je koštao oko 100 evra, ako se dobro sećam. Tada sam imao tri pesme, a sada imam više od šezdeset spotova, normalno da je danas sve drugačije – kazao je pevač Cvijanović i objasnio:

- Sebe sam skućio pre skoro deceniju. I sebe i svoju porodicu. Prvi auto od svoje love sam kupio sa 22 godine tada je koštao 7.000 evra, to me odavno ne loži. Volim da imam dobar auto, ali da nije upadljiv – iskreno je rekao on.

On je svoju karijeru započeo je 2006. godine, a vrtoglavu popularnost stiče poslednjih godina prvenstveno među mlađom i urbanijom publikom.

- Ponosam sam na sebe, a pogotovo na one stvari koje čuvam za sebe i za koje javnost ne zna, jer nisam neko ko voli da pokazuje sve. Između ostalog i na uspehe u drugim poslovima, na drugim poljima, na tome sto sam u svemu ovome ostao normalan, pošten i zdrav – rekao je Cvija.

