GORE ZAKOPČANA, A DOLE ŠLIC DO STRUKA! Milica Dabović pozirala, a kada je prekrstila noge umalo POKAZALA PREVIŠE! (FOTO)

Košarkašica Milica Dabović se oglasila na svom Instagram profilu, a svojom poslednjom fotografijom napravila je pravu pometnju.

Naime, ona je pozirala u visokim potpeticama i elegantnoj dugačkoj haljini, ali ono što je privuklo pažnju jeste izrazito dubok šlic.

U prvom planu tako je bila i tetovaža koju Milica ima na nozi, a komentari se samo nižu.

Košarkašica Milica Dabović nedavno se prisetila teških trenutaka iz prošlosti i posebno se osvrnula na oca svog sina Stefana, koji se, kako kaže, odrekao svog naslednika.

- Srećna sam i ispunjena osoba. Vreme s njim mi je proletelo. Do tada sam bila sama, išla napred, terala po svom. Mnogo je lakše kad imate pravog muškarca pored sebe. Muškarca mog života, Stefana, dobila sam njegovim rođenjem. Ljubav prema njemu ne mogu da opišem rečima - rekla je, pa dodala koliko joj je bilo teško što je sama podizala dete, dok je njegov otac tu bio "samo u naletima".

- Bilo je preteško sama odgajati dete. Njegov otac nije s nama jako dugo, hvala Bogu na tome. On se odrekao sina na sve moguće načine. Ne zameram mu, lakše mi je sutra da objasnim sinu šta je njegov otac uradio. Sigurna sam da Stefana neće interesovati takav roditelj. Činjenica je da se on pojavljivao nekoliko puta, u naletima, samo da bi uzeo šta mu je bilo potrebno. Žao mi je što je on ušao u moj život samo da bi me pokrao. Ne mogu da se pomirim s time da sam za oca svog deteta izabrala čoveka koji ima dijagnozu iz psihijatrijske ustanove u Beogradu. Žao mi je što sam od svih ljudi izabrala njega. On je daleka prošlost, a moj sin i ja živimo u miru. Kao i svaka majka, borim se za svoje dete- rekla je ona za IDJTV.

