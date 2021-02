SINDI PROGOVORILA O AFERI BUJANOVAC! Bivsa modelsica potkačila zadrugarke: Više su dale za gorivo, nego što su dobile!

Pevačica i bivša članica Modelsica Ivana Stamenković Sindi je progovorila o jednoj od najpopularnijih afera koja je dramala region i Zadrugu, a to je Bujanovac.

Poznato je da su neke zadrugarke priznale da su radile u Bujanovcu, a Sindi otkriva šta zna o tome i da li je nekada tamo nastupala.

- Više su dale za gorivo, nego što su dobile. Pa dobro, ne znam - prokomentarisala je Sindi kroz osmeh.

- Nisam upućena, tako da ne znam - dodala je modelsica.

- Ti nikada nisi nastupala u Bujanovcu? - upitala je Šopićeva.

- Ne sećam se, mi smo nastupale svuda, ali konkretno za taj grad, ne sećam se - odgovorila je Sindi u emisiji ,,Pitam za druga".

Aleksandra Nikolić je rekla sve o njenom radu u Bujanovcu, zbog čega se poslednjih dana podigla velika prašina.

"Bujanovac je jako mali i jako siromašan grad, i nema tamo puno stanovnika a nije ni sređen. Tamo postoji mnogo lokala i kafana, tamo su većinom Albanci i tamo su kafane sa tim devojkama. Oni devojkama šalju piče i onda prilaze, ja sam većinom bila sama i sa strane. Ljudi koji dođu daju bakšiš sa muzikom koji vi delite, i to je sve. Preko dana, svi smo slobodni i sve je ok, ali ja ne bih poželela nekoj devojci da tako nešto radi jer tamo možeš da upoznaš ljude koji nisu baš u redu, a i pije se po celu noć", rekla je Aleksandra.

"Ja se kajem, ali nisam imala drugi izlaz, jer to mi je donosilo dovoljno novca a ni moji nisu imali. Ja dok sam radila, plaćala sam stan i kupovala stvari, tu su bili i računi. Meni je prvi zarađeni novac bio od toga, rada kao promoterka", dodala je Aleksandra.

"Naravno da imam želju kada ih vidim da napravim skandal, što i jesam radila. To tamo je odvrtano i želim da porućim mladim devojkama da to ne rade. Meni to jeste bio jedini naći u tom trenutku, ali ne bavim se time već godinu dana", zaključila je Nikolićeva.

