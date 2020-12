AFERA BUJANOVAC NAPRAVILA RASKOL U PORODICI ALEKSANDRE NIKOLIĆ Oglasila se njena majka Slovenka: Njen otac mi šalje poruke i PRETI

Boravak Aleksandre Nikolić na imanju u Šimanovcima svakodnevno izaziva kontroverze, a sve to se održava i na njenu porodicu.

foto: Printscreen

Podsetimo, starleta je "uvučena" u tzv. aferu Bujanovac, gde ona priznaje da je radila kao animir dama, dok nekolicina zadrugara tvrdi da se tamo bavila najstarijim zanatom.

- Ja sam za nju sve živo dala i svega sam se odrekla. Nije mi lako. Jedva sam je izlečila, a sad da neko po njoj gazi i da priča gnusne laži, ja to neću da dopustim. Ona je nežna, više nema mozga nego što ima da radi sve te stvari. Ološi jedni! - besno je poručila Aleksandrina majka.

- Možeš da radiš u kancelariji i da budeš najveća d****a, ali i da radiš u kafani i da budeš najveća dama. Tu nema pravila, sve je to stvar karaktera. Sve što se priča i piše o njoj, to čita njen otac i onda mi šalje poruke, pa mi nije dobro ni od njega - dodala je skrušeno Slovenka za Star, a prenose mediji.

- Ne pravi on meni probleme, jer pokušavam da budem korektna. Tolerantna sam, ali me on obasipa porukama, grdnjama i pretnjama!

foto: Printscreen/Zadruga

