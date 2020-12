KRISTIJAN SE UNEO ALEKSANDRI U FACU, ONA GA PROVOCIRALA DA JE POLIJE: Navikao si da se iživljavaš! Bravo, gospodine! (VIDEO)

Zadrugari biraju između Rialde Karahasanović i Kenana Tahirovića. Naredni je nominovao Kristijan Golubović, a onda je došao u sukob sa leksandrom Nikolić.

foto: Printscreen/Zadruga

- Pamtim jednu Kenanovu rečenicu, kada je bila igra policajaca i lopova, pitao me je zašto njemu nismo dali novac, jer je on totalno nebitan i niko ga ne bi ni primetio. On je sam za sebe nebitan, ali on može da ćuti, njegovi će glasati. O njegovoj muškosti da i ne pričamo, izgleda vrlo markantan. Malo mi je nejasno što nije reagovao u njenoj svađi sa Tomovićem, morao je reagovati. Odaje utisak muške pi*de koji ne ume da odbrani devojku. Rialda je jako koketna, kad bih bio slobodan, dao bih primer kako se sa ovakvim devojkama radi. Mnogi misle da je folirant, ali i treba, naročito ovim ober ku*vama - komentarisao je Kristijan.

U tom momentu je došlo do svađe Aleksandre Nikolić i Kristijana, kada ju je prozvao lakom devojkom.

- Šta je problem sa tobom? Vodiš se glupim pričama ili frazama, mene spuštaš, da bi sebe uzdigao - vikala je Aleksandra.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam ovde ku*va, bravo Kristijane , gospodinu. Gospodin kog podržava nacija. To govori o tebi, o tvojoj kulturi. Navikao si da se iživljavaš. Ja neću dati ćutim, ne plašim te se - rekla je ona.

- Nisam ja kriv što si ti takva, to si ti, rekao je Kristijan.

Aleksandra ga je izazvala da je polije flašom, on joj je prišao i uneo joj se u facu, ali na kraju se ništa nije desilo.

