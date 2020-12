KAO DA SAM JA KRIVA ŠTO ME JE PRETUKAO: Sindi iznela ŠOKANTNE tvrdnje o BATINAMA koje je dobila od bivšeg muža! (KURIR TELEVIZIJA)

Ivana Stamenković Sindi, bila je gost u emisji "Sceniranje" na Kurir televiziji gde se prisetila najmučnijeg događaja iz svog života. Njen sada već bivši muž, dva puta ju je pretukao, a evo šta je rekla o odnosu sa njim.

foto: Kurir

"Meni je žao što mi ne možemo ni dan danas da nađemo zajednički jezik. Jednostavno, imamo problem sa komunikacijom, potpuno su nam suprotni stavovi. Meni je nezamislivo da muškarac želi da bude staratelj deteta i da zabranjuje majci da viđa dete, pogotovo žensko dete."

"Ja Petru viđam sada malo više nego što je sud to odredio, tako da mi pokušavamo da nađemo neki zajednički jezik i nadam se da ćemo uspeti da naš odnos bude normalan, zarad deteta."

foto: Kurir

"Meni je to bio najteži period u životu. Ne volim ni da pričam o tome. Nije to bio samo šamar, bukvalno mi je mučno da pričam o tome. U tom periodu ja sam otišla u policiju, oni su mi bukvalno rekli što si ti došla ovde, normalno je da te muž tuče. U to vreme zakon nije bio ni regulisan kao sada. Pa su mi čak rekli, ako hoćeš da prijaviš idi prvo u Urgentni centar, da ti snime povrede. U sud kad sam došla da prijavim nasilje pedeset puta su me pitali da li želim da povučem prijavu. Kao da sam ja kriva što je mene neko pretukao."

"To se desilo dva puta. Ja sam posle prvog puta prekinuila naš odnos. Drugi put se desilo kad mi već nismo bili zajedno. Ovo mi je jako grozna tema o kojoj ne želim da govorim. Ne želim ni da razmišljam, ni da pričam o tome. Mi i dan danas nismo regulisali našu komunikaciju. Ja nastojim da to popravim, zbog Petre. Ja njegovoj novoj porodici želim sve najbolje, imam čak bolju komunikaciju sa njegovom novom ženom, nego sa njim."

foto: Kurir

