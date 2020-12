400 KUBIKA U GRUDIMA! Sindi u Sceniranju otvoreno o plastičnim operacijama: Evo šta je sve DORADILA! (KURIR TELEVIZIJA)

Dosta se polemiše oko toga da je Ivana Stamenković Sindi imala mnoge plastične operacije, te da se promenila.

Bivša modelsica progovorila je o hirurškim zahvatima u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji

"Posle trudnoće meni su grudi nestale skroz, pa sam morala to da odradim. Ali čekala sam punih 7 godina. Ja kad sam otišla kod hirurga on mi je rekao da mora da mi stavi 400 kubika, što mi je tada izgledalo kao da ću da imam dve ogromne lopte. Odbila sam to i čekala sam punih 7 godina da bi ih vratila na onaj obim koji sam imala pre trudnoće. Nije ništa veliko ispalo, ispalo je taman. I usta sam popunila hilauronom i to je to."

"Ja sam uvek bila protivnik tih plastičnih operacija. Tog previše estetskog. Zaisa sam počela da se popravljam u svojoj 40-oj, kad žena počne da stari, ona treba i da popravi to što joj smeta. I baš sam za to da devojke koje su jako mlade ne stavljaju to u sebe. Nema potrebe, one su same lepe po sebi, jer imaju malo godina. većina devojaka žuri sa tim i vrlo mlade rade te zahvate i mnogo starije izgledaju."

"Kad se pretera, to mi se ne dopada, sve mi liče jedna na drugu, gomilu devojaka upoznajem po nekoliko puta, jer mi sve isto izgledaju. Tek tamo od 36 godine je okej da se dorađuju, nema potrebe pre za tim. Mlade devojke su lepe same po sebi, nema potrebe da se dorađuju."

