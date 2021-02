ČEDA ČVORAK NAPUŠTA MUZIKU? POBESNEO NA NAROD: Nije istina da imamo PARA! Mržnja me pogodila JAČE od PANDEMIJE (KURIR TELEVIZIJA)

Popularni pevač Čedomir Rajičić poznatiji kao Čeda Čvorak i frontmen popularne grupe "Luna" koja je palila klubove 90-ih, u "Pulsu Srbije" na Kurir televziji govorio je o stanju estradnih umetnika u vreme korone.

Čeda, koji je vidno izrevoltiran zbog odnosa javnosti prema estradnim umetnicima, istako je da nisu pevači ti koji zarađuju dobro, već su najsiromašniji među bogatima.

-U našoj profesiji prvo se plaća porez, pa od sveg novca što ostane ide nama. Ja smatram da su muzičari u siromašnijem delu imućnog dela stanovništva - kaže Čeda i navodi da ne mogu da se porede pevači poput Lepe Brene koja je udata za bivšeg tenisera.

-To nije realan pogled, nije isto ako si ti voditeljka koja je dobro udata, pa sad da neko kaže svi voditelji imaju para. To nije istina, ti imaš para, a ne svi voditelji. I ako narod nekog mrzi, onda bi trebalo da taguje tog koga mrzi, nije fer da nas ljudi stavljaju sve u isti koš. Ja sam to doživeo bolnije od pandemije, tu količinu mržnje po internetu. Ljud koji su sladostrasno pljuvali ljude koji nisu dobili pomoć, samo zato što su umislili da su ovi bogati - kaže muzičar i dodaje da je živeo ubeđen da ljudi vole muzičare, a sada je shvatio da samo mali procenat ljudi voli muzičare.

-Zbog takvih razmišljam da prestanem da se bavim muzikom - besno kaže Čeda.

