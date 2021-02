LJUBOMORNA SAM! MORAĆU DA RODIM ĆERKU! Prija priznala da njen sin trenutno više voli oca: Njegova je kopija, a tvrdoglav na MENE!

Pevačica Aleksandra Prijović nje otkrila kako se izborila sa koronavirusom, kakav je život sa sinom Aleksandrom, ali i čemu je pandemija naučila.

- Jako mi je bilo dosadno u početku, moram da priznam. Ali smo kasnije pronašli neke društvene igre, vreme sam provodila sa sinom, igramo tablić uveče, ovo vreme sam provela kod kuće, eventualno prošetam negde i to je to. Imala sam samo bol u sinusuma, čulo ukusa i mirisa mi je nestalo. Prošlo je mesec dana, ali mi se ne vraća ni ukus ni miris, čula sam i čak da se ne vraća mesec dana. Međutim, lagano se sad vraća - rekla je Aleksandra, pa se osvrnula na odnos sa sinom Aleksandrom i to koliko je "ljubomorna" na to što on trenutno više voli da provodi vreme sa tatom:

- Ko zna šta bi bilo da sam nastupala, snimala. Radila bih, putovanja... Meni je super bilo sa sinom, iskreno. Jesam navikla da putujem deset godina, ali biće mi teško da se vratim na to. On je tatina kopija, ja ne mogu da verujem da toliko može da liči na oca. Tvrdoglav je na mene. Vezan je za oboje, a sada je naišao takav period da tatu najviše voli. Uhvati ga period da hoće samo njega, pa mene. Tu smo stalno, mada je Filip malo više zauzet, ali kad dođe, ja mogu da odem. Ljubomorna sam (smeh). Ja sam mislila da su sinovi više vezani za majke, ali to nije kod mene trenutno, moraću da rodim ćerku. Nije u planu, ali bih volela. On nema mira, živahno je dete, gledam da idemo u igraonice, da šetamo, da ne bude u kući. On je imao temperaturu, ja sam odmah pomislila da je kovid, ali vadili su mu krv, CRP je bio malo viši, upala je bila neka izgleda, ja sam se odmah uplašila, ali hvala bogu ništa...

Na kraju, Aleksandra je otkrila koliko joj znači savet njenog supruga Filipa, ali i čemu je sve ono što nam se dešava naučilo.

On je stabilna ličnost, stariji je od mene 10 godina i mnogo toga me je naučio. Uvek pričam ono "najbitnije je zdravlje" ali kad živiš punim gasom, tada to ne misliš. Sada je svima to na prvom mestu. Ja bih pre razmišljala kada bih išla kod bake i deke gde ću da ih vodim, šta ću da im kupim, a sada kad odem kod njih, ja brinem da nisam zaražena - zaključila je pevačica u emisiji "Premijera - vikend specijal.

