KAĆA GRUJIĆ PROŠLA KROZ TEŽAK PERIOD: Pevačica se ne odvaja od dečka fudbalera pa otkrila da ju je spasao DEPRESIJE

Katarina Grujić uživa u vezi sa fudbalerom Marko Gobeljićem i kaže da joj je ljubav pomogla da prebrodi težak period, budući da zbog pandemije korona virusa već gotovo godinu dana ne radi.

- Nisam mogla da verujem da mi se ljubav desila u ovo nevreme. Teško sam podnosila to što ne radim, što ne snimam, ne putujem, ali me je ljubav i veza sa Markom definitivno i održala i spasla depresije. Mislim da me ta ljubav održava i dalje, jer da nije toga, ja ne znam šta bih radila - rekla je Katarina.

Ona se nedavno pohvalila poklonom koji je dobila od dečka, a u pitanju je bio buket sačinjen od plišanih medvedeića, te navela da je uz Marka njoj svaki dan Dan zaljubljenih.

- Da, zato što je to zaista tako. U pitanju je bio sasvim običan dan, nije bila ni mesečnica ni godišnjica moje veze. Marko mi je kupio buket sa plišanim medvedićima i srculencima i oduševio me. Pre toga mi je za šest meseci zabavljanja takođe kupio ogroman buket ruža, koji je bio praktično moje visine. Veliki je džentlmen i gospodin. Ne obraćamo pažnju na datume, jedno drugo iz čista mira iznenađujemo - rekla je pevačica.

Nedavno su Kaća i Marko bili i na prvom zajedničkom putovanju u Dubaiju.

- Odmor nam je bio preko potreban i fantastično smo se proveli. Marko je imao pauzu, pa smo odlučili da odemo u Dubai. To je grad koji nikad ne spava. Tamo kao da korone nema, mada, pridržavali smo se svih propisanih mera i ponašali odgovorno - kaže Kaća.

kurir.rs/alo

Kurir