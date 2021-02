PROVELI SMO NOĆ ZAJEDNO! Mensur konačno progovorio o odnosu sa Majom Marinković, otkrio da mu je bila samo AFERA

Mensur Ajdarpašić i Maja Marinković prošle godine nakon izlaska iz rijalitija bili su veoma bliski, a ona je nedavno i potvrdila da su bili intimni.

On je sada prvi put progovorio o odnosu s njom, ali nije želeo previše da komentariše.

"Proveli smo veče zajedno, da li je bilo ili nije nečega, to je na drugim ljudima da misle. Ja me bih stvarno govorio nešto više o tome. Ona može da priča, ali ja to neću izgovoriti. Nisam neko ko se hvali aferama, ali šta bi bilo kad bi znali više", ispričao je on kroz smeh u emisiji "Amidži šou".

"Negirala sam tu priču jer Mensur nije učesnik. Da, sada potvrđujem. Ne vidim šta je tu loše, bila sam slobodna devojka, nisam bila u vezi sa Janjušem. Moram da potvrdim i da imam o njemu najlepše mišljenje. Da, komentarisali smo i Janjuša i Minu, ali ja sam tada mislila da se ja neću pomiriti sa Janjušem, on je bio ovde. To je to, iskrenost je moja jača strana uvek bila", ispričala je Maja u rijalitiju.

