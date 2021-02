SPREMAJU IM SVADBU? Osman Karić objavio fotku sa ocem Jovane misice i ŠOKIRAO SVE: Samo još njih dvoje da kažu sudbonosno DA! FOTO

Ljubavna priča Jovane Ljubisavljević i Stefana Karića jedna je od gorućih tema u Beloj kući. Osman Karić se sada oglasio na svo Instagram profilu, pozirao je ni manje ni više nego sa Jovaninim tatom.

Nedavno se njen otac oglasio i otkrio da nije istina da ne podržava njihovu ljubav i istakao da ne želi da se meša u izbor svoje naslednice.

Sada je Stefanov otac Osman Karić šokirao sve na društvenoj mreži Instagram kada je obelodanio da se sreo sa Jovaninim ocem, te su pozirali nasmejani kao da se poznaju dugi niz godina, a uz fotografiju je napisao:

- Što se nas tiče, mi se slažemo, samo još njih dvoje da kažu to sudbonosno ''da'' - poručio je Osman uz fotografiju sa Jovaninim ocem.

foto: Printscreen

Stefan je nedavno pomenuo svog oca i priznao da je gledao potresne scene u svom domu.

"Na sve prostitutke, koje su izabrale to zbog teškog života, možda će me narod osuditi, ali svako od nas ima tešku priču. Niko ne zna da je moj otac bio na teškim drogama, da sam ja to gledao. Da li je bila veća ili manja, ja sam imao sreću da sam imao i majku i oca pored sebe, hvala Bogu, izvukao se iz toga, ali ne mogu da kažem da osuđujem, ali mislim da ima drugi put da se boriš, nije lako, ali jednostavno, za sve devojke koje su skrenule sa tog puta", rekao je Karić.

Kurir.rs/M.M.

