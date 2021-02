ANIKA BOŽIĆ AL SARAJ PRVI PUT SINA OMARA ODVELA U DUBAI! MANEKENKA IZNENADILA: Lakše je biti pozitivno raspoložen na PLAŽI!

Manekenka Anika Božić uživa u putovanjima, za koja smatra da su jedina investicija koja naše živote čine sadržajnijim i bogatijim.

Manekenka Anika Božić al Saraj provela je nekoliko dana u Dubaiju sa porodicom i tom prilikom, kako kaže, napunila baterije za naredni period. Njoj su društvo pravili suprug Jusuf al Saraj i sin Omar. Kako sama kaže, sjajno se provela, jer je posle dugo vremena putovala nevezano za posao i karijeru.

"U Dubaiju je bilo osvežavajuće, godinama unazad moja putovanja su uglavnom vezana za posao i krajnje rasterećujuće je putovati isključivo iz zadovoljstva", smatra Anika, koja uživa u putovanjima.

"Oduvek sam uživala u putovanjima, ona su jedina investicija koja naše živote čine sadržajnijim i bogatijim. Dubai je idealna turistička destinacija i mesto na koje se uvek rado vraćam. S obzirom na to da je našem sinu Omaru ovo prvo putovanje u Dubai, uglavnom smo uživali posmatrajući njegovo oduševljenje: od upoznavanja morskog lava, obilaska najviše zgrade na svetu, razgledanja gigantskih akvarijuma, vodenog zabavnog parka, do momenata na plaži, u restoranima. U Dubaiju se skoro ni ne osećaju restriktivne mere usred globalne pandemije i moram da priznam da mi je i to mnogo prijalo", ističe manekenka.

"Mislim da dobra energija prvenstveno zavisi od nas i naših pogleda na svet i stvari oko nas. Izazov je zadržati pozitivan duh i energiju u izazovnim vremenima i naravno da je mnogo lakše biti pozitivno raspoložen na plaži", dodaje Božićeva, za koju je 2020. godina bila puna nepredviđenih okolnosti.

"Prošla godina je bila puna izazova, nepredviđenih okolnosti, godina u kojoj sam izgubila mnoge drage ljude i gde su gotovo svi moji planovi promenjeni za 180 stepeni. S druge strane, 2020. je bila godina u kojoj sam dodatno izgradila samodisciplinu, kao jedinu mernu jedinicu održanja u kriznim situacijama, godina u kojoj sam mnogo naučila o sebi, pomerila granicu strpljenja i naučila dosta o zahvalnosti pre svega", konstatuje Anika, koja nema prevelika očekivanja od 2021. godine, s obzirom na to da je u prošloj godini preležala virus korona.

