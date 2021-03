TAKO LEPA, A TAKO ZLA! SVOJU DUŠU JE DALA ĐAVOLU! Osman Karić se oglasio, osuo paljbu po Mini Vrbaški: TRAŽI KAZNU ZA NJU! (FOTO)

Otac Stefana Karića, Osman Karić, se oglasio na svom Instagram profilu nakon što je Mina Vrbaški ponovo ušla u Zadrugu.

Naime, po njenom uslasku, misica Jovana Ljubisavljević se posvađala sa dečkom Stefanom Karićem.

Ona je otkrila Janjušu da joj je Mina Vrbaški prenela neke informacije kada se vratila u rijaliti.

"Dobro mi nešto nije. Mina je došla, rekla mi neke gluposti, a on me pitao jesam li mu sve rekla. Ja vrtim film i kažem da jesam, a on mi kaže da lažem. Ja sam mu rekla kasnije i za tu informaciju, ali mene to ne zanima, jer neću da verujem ni u šta. Sada će ispasti da ja lažem", govorila je Jovana kroz suze.

Tim povodom se oglasio i Osman, pa opleo po Mini:

"Tako lepa, a tako zla. To ovaj narod treba da zna. Dušu svoju đavolu dala, na ispitu zrelosti odavno pala. Informacije lažne u rijaliti unela, da ćuti opet nije umela. Gde je kazna za unošenje informacija.", napisao je Osman.

