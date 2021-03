DINO MERLIN: Ovo ću PRVI PUT reći! Bio sam teško BOLESTAN i živeo kao BILJKA, nije me interesovao ŽIVOT, a ni smrt!

Dino Merlin otkrio je detalje iz svog života koje mnogi nisu znali.

Pevač se prisetio dana kad je radio u fabrici ležajeva Vogošća i zapisivao pesme na masni papir.

“Sprdali su se sa mnom jer sam pisao pesme”, rekao je muzičar, te dodao kako im je uvek govorio da će ga gledati na televiziji, što se i obistinilo. Novac koji je zaradio uložio je u studio i privatno snimio album dok je ostalo, kako se kaže, istorija.

Merlin, rođen u Sarajevu, prisetio se i ratnih dana, kad je gledao kako mu umiru kolege, prijatelji i menadžer.

“Bila je lutrija kad izađete napolje hoćete li se uopšte vratiti”, rekao je Merlin.

Govorio je i o filmskoj priči sa svojom suprugom Amelom Dervišhalidović, čiji su roditelji bili protiv njihovog braka. Kaže kako ju je "ukrao od roditelja, a zajedno su danas više od četiri decenije.

Priznao je i da je krajem devedesetih razmišljao o povlačenju sa scene.

"Ovo ću prvi put reći, u jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam tešku depresiju, to ne bih poželeo nikome. To se manifestovalo tako da me ništa nije interesovalo - ni život ni smrt. To je bio period kad sam bio biljka. Svašta mi je tada padalo na pamet, razmišljao sam i da napustim muziku. No, odlučio sam da nastavim i 2000. snimio sam album ‘na koji sam jako ponosan", ispričao je Merlin, koji je istakao i kako se nada da će veći koncerti biti mogući 2022. godine.

