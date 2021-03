NEĆU DA SE ŽENIM TREĆI PUT, ALI SAM ZALJUBLJEN! Žika Jakšić iskreno o BIVŠIM ŽENAMA i emotivnom statusu!

Voditelj Žika Jakšić školovao se za učitelja, ali je ipak odlučio da se bavi javnim poslom.

Sedamnaest godina je svirao u bendu "Ritam srca", uglavnom po inostranstvu. Sa ovim bendom pratio je naše najveće zvezde po nastupima u dijaspori. Tako je upoznao Brenu, Sašu Popovića. Iz tog prijateljstva rodila se poslovna saradnja.

Žika iza sebe ima dva propala braka, sa bivšom suprugom Snežanom ima sada već odraslog sina Andreja, a sa TV voditeljkom Dajanom Paunović devetogodišnjeg Dušana.

Poznato je da je sa obe supruge u dobrim odnosima, a sada je otkrio kako mu to pošlo za rukom.

- Uspeli smo, jer je to jedna racionalna i zrela odluka. Niko nije nikog toliko povredio da ne može da se prevaziđe taj razlaz. Večno smo povezani kroz našu decu. Treba da ostanemo prijatelji zarad naše dece i nas samih. Kada se desi razvod, nema tu krivice, nema rata. Bilo nam je oboma lepo, ali desi se da se više neko od nas ne oseća dobro, slobodno. I onda oboje počinjemo da patimo. Oboje postajemo nesrećni... A čemu to? I sa prvom i sa drugom suprugom sam ostao prijatelj, tu smo da pomognemo jedno drugom, ne samo deci. Ja sam uvek tu za pomoć i savet, a siguran sam da bi i one meni pomogle.

Na pitanje da li je našao novu ljubav i da li je možda spreman da ponovo stane na ludi kamen, Žika je odgovorio:

- Ljubav imam oko sebe svaki dan, ja živim u ljubavi prema ljudima oko sebe, prema deci... Naravno, stalno živim u ljubavi prema ženama, nikada mi te ljubavi ne nedostaje. Ali ne planiram treći brak. Ne bi bilo fer prema onima koji nisu nikad bili u braku. Neka se oni oprobaju malo, neka vide kako je to. Probao sam dva puta, video sam da mi to ide jedno vreme, pa mi onda ne ide. Nikad ne reci nikad, ali sada o tome, iskreno, ne razmišljam.

