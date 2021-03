PRVI HONORAR UKRALA JOJ SESTRA, POBEGLA IZ KUĆE U 4. RAZREDU: Životnu priču Nataše Bekvalac ne znaju svi, iznela INTIMNE detalje

Nataša Bekvalac poznata je i po burnom privatnom životu. Udavala se tri puta, ima dve prelepe ćerke, a mnogi se pitaju kad će i četvrti put stati na ludi kamen.

Pevačica je poručila da sebe više ne može da zamisli u bračnoj zajednici, tako da će se samo zabavljati.

"Izabrala sam drugačiji život. Život u harmoniji i miru sa svojim ćerkama, uz veliku podršku porodice. Ne zna se šta život nosi, ali u ovom trenutku ne mogu da zamislim da mi bilo ko privuče pažnju. Nisam ja ni razočarana, ni očajna, ni povređena žena koja je otišla u drugu krajnost i gaji animozitet prema muškarcima. Ja ih volim, ali svako sebi bira model života. Sada, posle svega, pored Hane, Katje i karijere, ne vidim sebe u zajednici sa nekim muškarcem. Kada imate dve ćerke i sve ostalo što nosim na leđima, gotovo je nezamislivo imati i emotivni život", kaže Nataša.

foto: ATA Images

Nataša je odrastala sa sestrama Draganom i Kristinom, a majka Mira i otac Dragoljub uvek su im pružali punu pažnju. Pošto je bila nemirnog duha i vrcave prirode, često je ulazila u prepirke sa pet godina mlađom sestrom.

"Kristina i ja smo se mnogo svađale. Čak smo se i tukle. Tako je ostalo i danas. Samo se više ne tučemo. Nas dve smo Dragani stalno smetale. Do mojih tinejdžerskih dana sve tri smo spavale u istoj sobi, a ja bih najviše volela da, kad dođu Draganine drugarice, sa svog kreveta na spratu slušam njihove devojačke tajne i priče. Ona je morala da nas trpi jer nije imala gde", izjavila je pevačica.

Nata je detinjstvo provela u Detelinari, koja je važila za "opasan kraj", ali novosadsku barbiku niko nije dirao.

"Nikada nisam doživela neprijatnost ni na ulici, ni u školi sem običnih dečijih čarki", kaže pop zvezda.

U tom kraju je završila i Osnovnu školu "Svetozar Marković Toza", u kojoj je radila i njena majka kao učiteljica. To joj je stvaralo dodatne probleme...

"Bila sam vukovac, ali mi je školovanje bilo prilično otežano jer su uvek kolale priče da su moje ocene dobre zato što mi je mama učiteljica u toj školi. To nije bilo tačno. Moja mama nikada nije uradila nijedan domaći zadatak sa mnom, već je radila ono što je mnogo važnije za svako dete, naučila me je kako da učim. Rano sam postala izuzetno samostalna", kaže Nata.

foto: ATA Images

Nataša je svoj prvi dinar zaradila sa samo 10 godina radeći na televiziji.

"To je zvanično i moja prva plata na Trećem kanalu, koji je tada bio u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Tamo sam prvi put otišla kao učesnik jedne muzičke emisije. Ali budući da su hodnici iz naših kancelarija vodili i na veliku i malu scenu pozorišta, tamo sam često ostajala i gledala probe za predstave. Tu se rodila i moja ljubav prema pozorištu i glumi, ali i prema televiziji. Nažalost, prve honorare koje sam skupljala ukrala mi je Dragana. Priznala mi je tek pre nekoliko godina. Potrošila ih je, naravno, sa svojim drugaricama. Prebedno!", sa osmehom se priseća pevačica.

Nataša je završila gimnaziju "Svetozar Marković", u kojoj je, kako i sama kaže, bila svoj na svome:

"Bila sam prva generacija sportskog odeljenja u toj školi. To je bio specifičan razred, prilično buntovan i na svoju ruku. E, tu sam se savršeno uklopila. Do trećeg razreda srednje bila sam odlična, a onda sam počela da se okrećem muzici. Zanimalo me je sve sem škole. Provlačila sam se na "staru slavu". Bila sam kampanjac i prolazila isključivo na snalažljivost."

foto: Printscreen/Instagram

Osim što joj je u školi pažnju remetila želja za muzikom, pevačica se u četvrtom razredu zaljubila u crnogorskog biznismena Lolu Lakovića, sa kojim je pobegla od kuće i otišla u Podgoricu. Međutim, plavokosa pevačica kaže da njen momak nije bio razlog za napuštanje roditeljskog doma.

"Nisam pobegla zato što sam bila zaljubljena, ni zbog momka, već iz čistog bunta! Da bih pokazala roditeljima, tj. tati da ne može više da odlučuje o svemu u mom životu. Tim postupkom sam ih veoma povredila, a i sebe samu. Ali to je bio jedini način koji sam tada smislila. Zato sam danas drugačiji roditelj nego što su bili moji. Svoju decu ne tučem, ne vičem. Sigurna sam da razumevanjem i ljubavlju, pažnjom i nežnim pristupom možete dopreti do deteta pre nego silom i grubošću", rekla je.

Kada je završila srednju, na tatinu molbu je upisala Višu trenersku školu. Iako je ispunila očevu želju, nije se pronašla u sportu, već u muzici. To je bila njena velika ljubav.

Nataša ne krije da je bila prevarena, a na pitanje da li je ona nekada prevarila momka kroz osmeh odgovara:

"Ne, ja sam bezgrešna! A to što sam javna ličnost i često idealizovana u očima publike ne znači da nemam probleme i da ne proživljavam ono što proživljavaju i druge žene."

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ/Informer

