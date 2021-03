NOVI ESTRADNI RAT NA POMOLU! ČEDA ČVORAK SPUSTIO LUKASA: Želi da se pojavi u medijima po svaku cenu!

Zašto je Aca napao baš frontmena grupe Luna koji je, zbog situacije sa korona virusom, kao i ostali muzičari zatražio pomoć države. Da li Čeda i njegove kolege imaju pravo na pomoć i kome smetaju njihovi zahtevi? Na ova pitanja nam je uživo u Pulsu Srbije upravo Čeda Čvorak odgovorio.

"Hajmo od početka. Protest muzičara je najbitniji. Muzičari su ovde u Srbiji kategorisani u 3 nivoa: prvi da imaju status muzičara, drugi da sami sebi uplaćuju zdravstveno i penziono, a treći nivo je biti slobodan umetnik. Ja spadam u kategoriju slobodnog umetnika, nas ima svega 338. Moj nastup na tom skupu je bio poziv tih organizatora da se čuje glas muzičara. Ja finansijsku pomoć nisam ni spomenuo.Radilo se o tome da se za taj protest čuje ", rekao je Čeda.

foto: Kurir Televizija

"On je diskreditovao to. Popeti se na binu gde je bilo 3000 ljudi iz cele Srbije i dobiti podršku njihovu je mnogo važnije od takvih komentara. Ja to vidim kao njegovu želju da se pojavi u medijima po svaku cenu. Pročitao bih svoj komentar i biću blag.", kazao je Čeda i otvorio tekst na telefonu koji nam je pročitao

foto: Kurir Televizija

"Mene Aca Lukas nije uvredio, jer je rekao neistinu o meni i mom radu. Ali po reakciji muzičara vidim da je njih žestoko povredio. Nakon 23 rada u grupi Luna ne treba nikome da se pravdam, pogotovo ne njemu. Lukas mora čekati poziv Dart Vejdera da bi pripao svom jatu." pročitao je Čeda.

"Ovo od Ace nisam očekivao. Pitao bih ga, koji je njegov motiv da ovo ospori. Ako je hteo da ospori nekoga, evo neka ospori predsednika, on je rekao da ćemo dobiti pomoć. Država ako može da daje pomoć, bravo za nju. Da li nekome pomoć treba ili ne, imaš pravo da je ne uzmeš. Ja smatram da muka natera ljude da dođu na protest. Zar je Lukas relevantan da ocenjuje moju karijeru. Ja ne znam zašto sam mu zasmetao i ovo ne shvatam lično. Možda je on nešto pogrešno čuo. On očigledno ima novca i baš ga briga"

Na komentar da je Lukas možda na strani naroda, Čeda Čvorak je bio oštar:

"Na kojoj je on strani naroda! Ma dajte molim vas! I više neću pričati ništa na ovu temu. On da je čovek, izvinio bi se tim svim ljudima. Meni ne mora da se izvini, nije me povredio. On me je diskreditovao. "

foto: Kurir Televizija

Na pitanje kako Čeda vidi završetak ove situacije, da li će biti rata, rekao je:

"Nema situacije, ja njega ovako gotivim- veseo je. Ovo je bezveze. Ja ništa nisam ni protiv koga rekao", zaključio je Čeda Čvorak o svom sukobu sa Lukasom.

Kurir.rs

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir