O NJENOM SEKS SKANDALU PRIČA SE I POSLE 15 GODINA! Nekadašnja ZVEZDA GRANDA progovorila o aferi: To moje je upečatljivo!

Pevačica Sanja Stojanović proslavila se u takmičenju u "Zvezdama Granda", ali i po s*ks skandalu 2007. godine, kada se u javnosti pojavio njen intimni snimak. Ona je progovorila o skandalu, ljubavi i životu:

- Generalno ta afera, komentari i medijski naslovi oko iste prate me čitavih 15 godina. Sve mislim proći će nekada, jer ima toliko stvari koje su mi se izdešavale, ali eto, to "moje" je tako upečatljivo, a ujedno i toliko dosadno, da mi je postalo strašno. Izlizana je priča, ja to ignorišem, više se ni ne iznenadim kad pročitam takve naslove, gotovo svi su isti - ističe Sanja.

Pevačku karijeru zapostavila je nakon udaje i roditeljstva, a ono što je ponovo izazvalo buru u javnosti jeste razvod braka, nakon čega je navodno sa dvoje dece izbačena na ulicu.

- Na to je stavljena tačka i ne bih uopšte da promovišem svoj razvod, već sebe i svoje pesme. Sve što je završeno, čemu je definitivno kraj nema potrebe da produbljujemo - kaže ona.

Ipak, kao svakoj atraktivnoj devojci, priznaje da joj udvaranja ne manjka, pogotovo preko društvenih mreža.

- Udvaraju se, ali nijedan nije normalan (smeh). Pišu mi "lepa si" i te fore... Šalim se naravno, ima raznih komentara i poruka, ali mi je sve to neprirodno preko društvenih mreža. Kad budem htela da tražim partnera preko interneta, ja ću da se učlanim u one grupe za upoznavanje (smeh), tu ću verovatno naći nekoga - rekla je Sanja.

