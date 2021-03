JEDAN ČOVEK MI JE STAVIO RUKU NA BUTINU, IMALA SAM 17 GODINA! Ivana Korab progovorila o neprijatnim situacijama koje je doživela!

Manekenka Ivana Korab koja je svoju karijeru izgradila u Americi nije mogla da ostane nema na optužbe glumice Danijele Štajnfeld da ju je silovao kolega Branislav Lečić.

foto: Marina Lopičić, Teodora Milovanović

Naime, Ivana je otkrila da je i na svojoj koži osetila neprijatne situacije.

- Takvih situacija ima u svim profesijama, ne samo kod glumaca. Takve stvari saznajemo više iz javnih sfera, a to je možda i dobar početak, da se priča i da se kaže, jer onda možemo da se borimo protiv toga. Nisu samo žene pogođene, ima i muškaraca koji su zlostavljani. Ježim se od toga, strašno je kada se to dogodi. Imaš mladu nadu koja veruje u sebi i ti (moćnik ili bilo ko drugi) joj skrešeš krila. To su ozbiljne traume koje ostaju za ceo život - otkrila je Ivana i dodala:

-Neprijatne situacije sam doživela i ja. Jednom sam došla na sastanak i čovek mi je stavio ruku na butinu, ja nisam bila uopšte slatka. Imala sam 17 ili 18 godina, ali nisam dala na sebe. Bila sam drčnija i ekspozivna - rekla je Ivana u „DeToxic“ emisiji.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

Kurir