POPULARNOST JE MAČ SA 2 OŠTRICE: Nemanja Nikolić kaže da nije nestao sa ESTRADE, ali ima razlog što se NE POJAVLJUJE ČESTO!

Nemanja Nikolić gost je Pulsa Srbije na Kurir televiziji i otkriva zbog čega nije mnogo prisutan u medijima

Pevač se pojavio 2003. godine na javnoj sceni, a proslavile su ga "Zvezde granda".

"Nikad nisam nestao, bio sam prisutan na sceni, ali ne u medijima, nikad nisam hteo da pravim lažne događaje. Možete dosaditi ljudima starim pesmama... Mi smo mnogo putovali, mnogo pevali, imali turneje, to je najlepši period mog života i sve se promenilo preko noći. Slavica, Tanja, Steva, Bane, mi smo ta prva postava", kaže Nemanja i dodaje kako je sada u muzičkom takmičenju:

"Sada ljudi gledaju "Zvezde Granda" zbog žirija nego zbog pevača. Moja deca to vole da gledaju i imaju kandidate koje vole. Mi nismo imali ništa slično, prolazili smo lakše, nismo ni imali žiri. Treba pripremati te ljude da ih estrada neće maziti. Trnovit je put."

Nikolić kaže da je trnovit put do zvezde na estradi.

"Nije sve sjajno, ima dosta trnja do zvezda. Odvojenost od porodice, popularnost je mač sa dve oštrice, mi pevamo i kada nam se plače, pevač ne može da bude svako. Bog mora da da talenat, posle ide rad na tome, a danas pevaju i gluvi. Mnogo ima problema i prepreka."

Nemanja Nikolić progovorio je o zlostavljanju na estradi i otkrio da li zna neku pevačicu koju je napastvovao moćnik iz muzičkog sveta:

"Ne znam nijednu, možda jeste, ali ne znam. Ne mora da znači da je sve istina."

Zdravstveno stanje pevača nije uvek bilo idealno, pa je otkrio da je imao infarkt.

"Infarkt sam imao pre šest godina. Nema pravila više mlad ili star, to je od života. Imaću još jedan ako uskoro ne krenemo da radimo. Ja non-stop pevam, moj sin Luka (6) moli me da ne pevam, on sluša neki rep. Sin voli da me imitira i multitalentovan je, ali bi on želeo da bude jutjuber. Neću ga sprečavati i trudiću se da mu omogućim sredstva da bude srećan."

Pevači su često na meti prozivki zbog korona žurki.

"Ima dosta nepravde. Ne želim bilo koga da kritikujem, situacija je strašna, virus ne bira i nema pravila, ali mislim da mi nismo uzrok toga. Ne smeju ljudi da proslave, to je loše, koji dobiju dete. Snosićemo puno psihičkih problema", kaže Nemanja.

