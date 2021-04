HIT FOTO! BUBAMARA PONOVO PROVOCIRA: Zauzeta Dara šalje frajerima provokativne fotke, nije se smirila i OPASNA JE ZAVODNICA!

Dara Bubamara nema mira. Pevačica, koja je često bila u epicentru skandala zbog provokativnih slika i snimaka, ponovo šalje svoje škakljive fotografije muškarcima.

Ona se ne obazire ni na to što je već izvesno vreme u vezi sa 24 godine mlađim dečkom Tonijem. Ovoga puta Bubamara se slikala u ogledalu kako dodiruje genitalije i to je slala javnosti nepoznatom muškarcu. U prilog tome svedoči i fotografija u čiji posed je došla naša redakcija.

foto: Privatna Arhiva

Taj dečko se pohvalio kako se dopisuje s Darom i pokazao sliku koju mu je poslala. Doduše, bila je obučena, ali od pasa pa nadole je imala samo gaćice. Izgleda da ni mlađani dečko ne može Daru da smiri i zadrži uz sebe. Međutim, kad se povede tema u medijima o njenom eksplicitnom sadržaju, Dara okreće vodu na svoju vodenicu.

- Nikad nisam želela da moji eksplicitni snimci privuku pažnju javnosti. Jednostavno se desilo. Bivši muž me kritikuje zbog toga jer zna da sam ja osetljiva i da nisam takva. Bude mu žao. Naravno da želim da se smirim i da imam čoveka pored sebe, da se udam i drugi put. Sve više želim to kako vreme prolazi. Sad kad sam smršala, više ću se skidati, pa nek gledaju. Imam plan da se baš sredim, uživaćete u mojim trbušnjacima - ispričala je Dara za medije.

foto: Sonja Spasić

Osvrnula se i na sadržaj koji ona dobija.

- Možda mi se sad, u ovom trenutku, smučilo da mi frajeri šalju bezobrazne poruke, ali volim kada neki to rade. Svaki dan dobijam fotografije golih muškaraca. U inboks mi piše hiljade njih i šalju svoje slike. To nije normalno. Ja to više i ne gledam. Samo iskače i ja onda gasim - poručila je ona. Inače, i dan-danas se prepričava kako su Darine gole slike završile na portalima kad je, kako je rekla, greškom pritisla dugme i tako fotke postavila na Instagram.

