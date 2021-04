BIO BI TREĆI SVETSKI RAT! Đani otkrio kako bi se slagao sa sinovima i snajkama da žive zajedno: Oni kod nas DOLAZE U GOSTE!

Radiša Trajković Đani i Slađa su bili gosti kod Sanje Marinković, a on je tom prilikom istakao kako bi se slagao sa sinovima i snajkama da žive zajedno.

Kako je već poznato, Slađa i Đani su svojim naslednicima obezbedili krov nad glavom, a sada su njih dvoje ispričali kako bi bilo da žive sa sinom i snajkom u istom stanu.

- Treći svetski rat. Ja volim recimo da gledam film, on voli da gleda fudbal, ona voli nešto, ne sviđa se šta je spremila za jelo. Ranije je bilo drugačije, muškarci su vodili glavnu reč, ali ja nisam za to, moja žena i ja sve zajedno. Oni kod nas češće dolaze u goste. Mi imamo sad divnu ženu koja nam sprema klopu i meni je srce puno kad dođu svi na ručak, kad smo svi zajedno. Uveče svako svoje. Nikad se nismo svađali, imam stvarno divnu decu - rekao je Đani.

foto: Pritnscreen

"Mene nije u početku svekrva volela, a nije me ni mrzela, ne bih o razlozima. Sada me najviše voli.Sećam se kad smo radili koncert i prošlo je sve kako treba, i ja sad preumorna, spavala sam malo duže i ustajem i ona počne da me grli i ljubi. A uvek je govorila da imam dugačak jezik. Ja se pitam šta je sad ovo, a ona kaže: "Ja te najviše volim", reko zašto sad to, a ona kaže: "Kakav si mu samo koncert napravila", rekla je Slađa u emisiji "Magazin In" i nasmejala sve u studiju.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/M.M.

