PRVA OBJAVA DARKA LAZIĆA NAKON PRIČA DA JE NESTAO: Pevač se oglasio na Instagramu, pokazao s kim provodi vreme!

Nakon priča da je Darko Lazić nestao, te da ga policija traži zbog kola iz 2015. godine koja je kupio bivšoj supruzi Ani Sević, a na kojima stoje lažne registracije, pevač se oglasio na Instagramu.

Darko je objavio sliku sa još dvojicom momaka, a ovo je njegova prva objava nakon priča koje su odjeknule u svim medijima.

Podsetimo, Darkova majka Branka je juče negirala sve navode i istakla da je Darko trenutno kod verenice Marine.

- Ma to nije istina. On trenutno nije kući, otišao je kod Marine, ona je tamo u Pećincima kod njenih, uopšte ga nije ni tražila policija, ne znam o čemu se radi. A za auto sam čitala i ja, ne znam uopšte o čemu se radi, to je Ana trebalo da sredi ako je auto već na nju, pod njenim imenom, što ga ona nije sredila ako je to sve istina - rekla je Branka.

Ana Sević potvrdila je da je ranije saslušana u policiji zbog lažnih tablica koje je imala na automobilu marke "mercedes CLK".

To je auto koji je Darko meni poklonio nakon našeg venčanja. Zapravo, Darko je dao moj auto koji sam vozila dečku od kojeg je kupio taj 'mercedes'. Ta kola mi se nikada nisu sviđala, jer nisu praktična. Ubrzo sam sebi kupila belog 'mercedesa' koji mi je Darko slupao - rekla je pevačica.

Darko je taj sportski auto ponovo prodao dečku od koga je i kupio. Međutim, novac od njega nikad nije uzeo. Sporno je to što se taj auto vodi na mene, a dogovor je bio kada ga taj dečko isplati da se prebaci na njega. Međutim, auto nikad nije isplaćen. To je bilo 2015. godine i nikad me nije interesovalo šta se dešava sa vozilom - završava Ana.

