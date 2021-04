NAKON PRIČA DA JE NESTAO, OGLASILA SE MAJKA DARKA LAZIĆA: Otkrila da li ga POLICIJA juri i gde bi mogao da se nalazi!

Majka Darka Lazića, Branka, oglasila se za medije nakon pisanja domaćih medija kako je pevač nestao i ne javlja se policiji.

- Ma to nije istina. On trenutno nije kući, otišao je kod Marine, ona je tamo u Pećincima kod njenih, uopšte ga nije ni tražila policija, ne znam o čemu se radi. A za auto sam čitala i ja, ne znam uopšte o čemu se radi, to je Ana trebalo da sredi ako je auto već na nju, pod njenim imenom, što ga ona nije sredila ako je to sve istina - rekla je Branka.

Podsetimo, Ana Sević dobila je poziv od policije kako bi razjansila zbog čega se na automobilu "mercedes CLK", koji se vodi na nju, nalaze tablice od drugog automobila, tačnije "juga", saznaje Kurir.

Zabuna oko automobila i tablica nastala je kada su policajci sa Zvezdare još u novembru prošle godine u rutinskoj kontroli proverili "mercedes", koji je bio parkiran na ulici. Kako u tom trenutku u vozilu nije bilo vozača, službenici su proverom tablica utvrdili da one ne pripadaju tom autu.

- "Mercedes" je tada po nalogu policije prebačen na parking policijske stanice. Nakon toga je utvrđeno da je vlasnik tog "mercedesa" Ana Sević - objašnjava naš izvor i dodaje da je ona zbog toga pozvana u policiju.

Sevićeva je pre nekoliko dana došla u stanicu i objasnila da je taj automobil prodala pre nekoliko godina.

- Taj auto mi je kupio bivši suprug, Darko Lazić još 2014. godine. Ja sam ga u dogovoru sa Darkom prodala 2016. godine. Čoveka, koji je kupio auto od mene, znam kao "Nikola Crni". Ništa više o njemu ne znam - rekla je pevačica u policiji.

