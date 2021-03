ANA SEVIĆ POTVRDILA ZA KURIR NAKON SASLUŠANJA: Nisam videla auto poslednjih 6 godina! Rekla sam Darku posle razvoda da to REŠI

Ana Sević kaže za Kurur da je bivši muž Darko Lazić doveo u neprijatnu situaciju zbog toga što nije regulisao papirologiju sa dečkom kojem je prodao njen automobil:

- To je auto koji je Darko meni poklonio nakon našeg venčanja. Zapravo, Darko je dao moj auto koji sam vozila dečku od kojeg je kupio taj mercedes. Ta kola mi se nikada nisu sviđala jer nije praktičan. Ubrzo sam sebi kupila belog mercedesa koji mi je Darko slupao - priča Sevićeva i nastavlja:

- Darko je taj sportski auto ponovo prodao dečku od koga je i kupio. Međutim, novac od njega nikad nije uzeo. Sporno je to što se taj auto vodi na mene, a dogovor je bio kada ga taj dečko isplati da se prebaci na njega. Međutim, auto nikad nije isplaćen. To je bilo 2015. godine i nikad me nije interesovalo šta se dešava sa vozilom - kaže Ana.

Prema njenim rečima, problem je nastao kada je policija pozvala na razgovor:

- Pre nekoliko meseci je auto je pronađen sa lažnim tablicama i policija je mene kontaktirala kao vlasnika vozila. Poslednjih 6 godina niti sam videla taj auto niti znam šta se dešavalo za sve ovo vreme sa njim. Nakon razvoda rekla sam Darku da me ne zanima auto i da resi kompletnu papirologiju. Nažalost, kao što vidite to se nije desilo, i sada se moje ime provlači u priči sa kojom ja nemam apsoltno nikakve veze - poručuje Ana.

Pokušali smo da stupimo u kontakt i sa Lazićem, ali on nije odgovarao na naše pozive.

Lj. Stanišić, Kurir.rs

