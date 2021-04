ZVEZDE NAKLONJENE JUGOSLAVU KARIĆU I BARBARI! Astolog za Kurir otkriva: To je savršen početak velike ljubavi!

Biznismen Jugoslav Karić i dizajnerka nameštaja Elena Karić razveli su se što je nedavno on potvrdio, a sada svi pričaju o njegovoj novoj vezi sa hrvaticom Barbarom Ljiljak.

Njih dvoje su sada glavna tema medija, a i astrolozi su dali svoj sud. Srpski astrolog Boban Vujović izneo je svoje viđenje na osnovu onoga što mu govore zvezde.

Pored svakodnevnih i depresivnih vesti o koroni, nek ovo bude jedna ljubavna astrološka priča, jer razlog je veliki, naime pukla je vest po portalima da je Jugoslav Karić rešio da podigne na viši stepen ljubavnu romansu sa hrvatskom lepoticom Barbarom Ljiljak. Oba aktera ove priće pune tabloide i portale u regionu, a meni kao astrologu ništa ne preostaje nego da se uhvatim izazova, naročito što u ovoj vesti imamo priliku da čujemo kako elita Hrvatske dolazi u Beograd kod raznih astrologa za savet. Poštujući sve kolege od Vardara do Triglava veoma me je obradovala ova vest i svakako veliki naklon svim onim kolegama iz Beograda koji tako reprezentativno predstavljaju beogradsku školu astrologije. Ova vest je najavila da je pitanje trenutka kada će vezu javno potvrditi.

Pogledajmo šta kažu zvezde za ovu balkansku romansu između srpskog Romea i hrvatske Julije.

- Iako ne znam njihove podznake, odnosno tačno vreme rođenja, Barbara je rođena u znaku Vodolije, a Jugoslav u znaku Strelca, gde se odmah prepoznaju vladari horoskopa. Barbari su vladari Saturn i Uran, a Jugoslavu je glavni vladar Jupiter. Na prvi pogled Strelac i Vodolija su dobri prijatelji, poznanici, koji se mogu viđati svaki dan ali malo romanse i emocija ima među njima. Strelac je vatreni i promenljivi znak, dok je Vodolija vazdušna i fiksna, tako da vazduh potpiruje vatru ali promenljivost Jugoslava u odnosu na fiksnost namere koju Barbara nosi može samo kompromis da reši. Dok trenutno na nebu Venera i Sunce zajedno plešu u vatrenom Ovnu, a to je početak, dobar ljubavni početak, pokreće, pre svega, vatrene znake Zodijaka na ljubavnu akciju tako da nije čudo što se Jugoslav sad baš rešio da podigne svoj emotivni život na viši nivo - kaže za Kurir astrolog Boban Vujović. Dodaje da su u njegovom horoskopu Venera i Neptun zajedno u znaku Strelca na istom 17. stepenu.

Jugoslav sa Elenom foto: Damir Dervišagić

- To ukazuju na to da on sa pravom u ovoj ljubavnoj i astrološkoj priči nosi naziv Romeo, jer ovaj aspekt planeta ljubavi i romantike ukazuju da je on emotivni idealista, romantični sanjar koji je često povučen, usamljen i često ne shvaćen. Sa ovakvim aspektom planete ljubavi nedostaje mu upornost i preduzimljivost na emotivnom planu. Njegova preterana senzualnost nije sposobna da se nosi sa svakodnevnim teškoćama i problemima. Jupiter u Raku ukazuje na njegovu plemenitu dušu koja saosećajno nastoji da obezbedi bezbedan i udoban dom. Mesec u znaku Riba ukazuje da je Jugoslav ima ekstrasenzorne sposobnosti, no ipak kad se suočava sa mnogim preprekama tu nastaju problemi koji stvaraju dosta prostora za tugovanje kad su ljubav ili brak u pitanju - obašnjava Vujović.

- Zanosna lepotica Barbara ima Veneru u Vodoliji, Marsa u Biku i takođe Mesec u Ribama. Da je javna scena, reflektori i kamera vole ukazuje Saturn u Jarcu oplemenjen Neptunom na 12. stepenu blizu zvezde Lira, zaštitnica umetnosti i lepote. Njen Mesec na moćnoj zvezdi stajačici Skat, smeštenoj u desnoj nozi Vodolije, ukazuje na dobru sreću i trajno zadovoljstvo u životu, ljubav i prijateljstva od uvaženih osoba. Da li je Jugoslav Karić jedan od njih? - dodaje astrolog za Kurir.

Boban Vujović foto: astroshop.rs

Ako pogledamo njihov uporedni horoskop malo je harmoničnih aspekata u njemu, naročito se ističe loša opozicija Venere u Vodoliji kod Barbare i Marsa u Lavu kod Jugoslava, muškog i ženskog principa. Imati tako težak međusoban aspekt daje male šanse uspešnom odnosu i srećnom braku. Takođe, Mars opozicija Uran u međusobnim aspektima ne dozvoljava trajnost u zajedničkim akcijama, gde dolazi do neminovnog prekida zbog nervoze, nemira i netolerantnosti.

- Tranziti planeta u narednom periodu donosi buran preokret u ovoj romantičnoj i tajnoj vezi jer će Mars u Blizancima napraviti opoziciju sa Venerom u horoskopu Jugoslava, što ukazuje na prenaglašene strasti, nedostatak samokontrole i nezadovoljstvo. Negde oko 2-3. maja Jugoslav će se ponovo objaviti sa novim detaljima o svom emotivnom životu. Pred njim su velike ljubavne odluke i siguran sam da će javnost biti veoma iznenađena njegovom odlukom. Da li će to biti zanosna Barbara veliko je pitanje, mada i njoj u skorijoj budućnosti Jupiter nagrađuje natalno Sunce i eto i njoj brak veoma brzo. Da li će se astrološke ljubavne kazaljke poklopiti za njih dvoje videćemo prve nedelje maja 2021. Oboje imaju prelomne trenutke života na emotivnom planu i to ovu priču čini uzbudljivijom i neizvesnijom. Ipak kada se ponove aspekti za mesec dana između Sunca i Meseca i kad Sunce bude bilo zajedno sa Uranom u Biku, tako gde Barbara ima Marsa, izbor muškarca ili muža, a Venera i Merkur budu zajedno u Blizancima 2-3. maja oboje će imati šta da kažu i objave. Ta vest neće imati nikakve veze sa pravim akterima romana Romeo i Julija Vilijama Šekspira - zaključuje Boban Vujović.

