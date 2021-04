ESTRADA NE OPRAŠTA SRAMNU IZJAVU ELIZABET OLSEN O SRBIJI: Pametna je koliko Bajden, u najboljem slučaju Buš!

Glumica Elizabet Olsen našla se na stubu srama pošto je u jednoj emisiji pokazala veliko neznanje na polju istorije. Na njene reči da „Srbija postoji tek 13 godina i da je mešavina onih koji su vladali zemljom, pa da zato i nema potrebe posećivati je”, domaća javnost burno je odreagovala, pa tako i poznate ličnosi iz sveta glume i muzike. Ivana Dudić, Dušan Kaličanin, Aca Lukas i Bora Đorđević prokomantisali su njenu izjavu, pa se i složili u jednom – da Olsenova mora još mnogo da uči.

foto: Pritnscreen

– Mogu samo da kažem da svako ima svoje afinitete, šta želi i voli da sazna o zemlji u kojoj je, da li poslovno ili privatno. Ona nije imala želju da sazna o istoriji Srba ili je saznala, ali površno i to od nekih ljudi koji je nisu dobro predstavili. Mislim da, kada bi došla ponovo i imala adekvatne domaćine, možda bi imala pravu sliku o Srbiji – veruje Dudićeva.

Njen kolega Dušan Kaličanin nije ni očekivao nešto bolje.

– Takav komentar koliko god bio, ne mogu da kažem ni glup, već nevidljiv, ne postoji i, toliko je bez težine, da je to već odletelo, kao kad neko dete ispusti balon od helijuma. Toliko nema težinu i toliko je nepotreban da je suludo i komentarisati, ali ja to i očekujem u ovom ludom vremenu u kom živimo, koji smo sami ubrzali. Od takve osobe ja nisam očekivao ništa teže. Tako da, sve mi je to vrlo normalno. Bilo bi čudno da je drugačije. Samo bih voleo da sa tako ispuštenim komentarom i ta osoba odleti, s tim helijumom, u neki zaborav. Prosto, bilo bi lakše da se podnosi realnost.

Roker Bora Đorđević smatra da i ne treba očekivati više od nekoga ko je izgradio karijeru na ulozi lika iz stripa.

foto: Vladimir Šporčić

– Šta drugo očekivati od nekog ko se proslavio igrajući lik iz stripa? Šta očekivati od američkog sistema obrazovanja? Ona je pametna koliko Bajden ili, u najboljem slučaju, Buš – rekao je on.

Pevač Aca Lukas bio je još oštriji u svom izlaganju.

– Nema tu šta da se komentariše! Elem, ne razumem izjavu – zapitao se pevač: Šta znači – uzimala od onih koji su zauzeli našu zemlju? Svakako, debil! – zaključio je brzo on.

foto: Marina Lopičić

Podsetimo, Elizabet Olsen, mlađa sestra poznatih bliznakinja Meri-Kejt i Ešli, te američka glumica, nedavno je gostujući u jednoj emisiji pokazala veliko neznanje iz istorije, pa se tako našla na stubu srama. Ona je izjavila kako smatra da „u Srbiju niko ne treba da ide”, a zatim je na reagovanje voditeljki – „da ih sada prate milioni Srba” pokušala da se opravda rečima koje su mnoge ostavile, najblaže rečeno, u čudu.

– Veoma je interesantno mesto. Snimali smo tamo šest dana nedeljno i imali smo samo jedan slobodan dan. Posebno je interesantno što tamo ništa nije njihovo, jer je zemlja nastala tek pre 13 godina. Oni su kombinacija svih onih koji su vladali njihovom zemljom pre toga – ispričala je i ujedno pokazala da za više od četiri meseca boravka i snimanja ovde, o Srbiji nije naučila ništa.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/24.sedam/M.M.

