OTKRIVEN RAZLOG ZBOG ČEGA JE GLUMICA PLJUVALA SRBIJU! Njen bivši verenik oženio lepoticu našeg porekla, pa se sad SVETI?!

Elizabet Olsen (32) razbesnela je javnost kada je negativno pričala o Srbiji, te je očigledno zbog nečega ljuta, pošto je ono što je izgovorila ravno potpunoj besmislenosti, očiglednom zaobilaženju knjiga i istorijskih činjenica.

Naime, ova mlada žena je rekla da je bila u Srbiji zbog snimanja filma "In Secret", a potom je izjavila da "niko ne treba da ide tamo".

Konkretno, u dva intervjua Elizabet je govorila negativno o Srbiji i Srbima.

Istakla je kako je radila u Srbiji, da misli da ljudi ovde "nemaju dobre manire kada je reč o bioskopu", da je bilo "veoma frustrirajuće", potom da Srbija "nema ničeg jedinstveno srpskog, jer su oni tek oko 13 godina svoja zemlja".

Istakla je kako Srbija "nema ništa svoje", već da samo "uzimaju od onih koji su u nekom momentu zauzeli njihovu zemlju". Takođe, istakla je da je Srbija "kombinacija svih onih koji su vladali njihovom zemljom pre toga".

Voditelji koji sa njom razgovarali u dva navedena intervjua, smejali su se dok je Olsenova pričala ovakve stvari, očigledno takođe nemajući pojma činjenice i istoriju.

Ipak, za vreme snimanja filma 2012. godine, Elizabet je na svom Tviter profilu objavljivala kako joj se Beograd veoma sviđa, a onda se nešto promenilo...

Elizabet ogorčena jer joj je bivši verenik oženio Srpkinju?

Čini se, sudeći po brojnim komentarima, da je Elizabet ogorčena zbog toga što je 2014. godine raskinula veridbu sa glumcem Bojdom Holbrukom (39), zvezdom ostvarenja "Milk", "Out of the Furnace", "Run All Night", "A Walk Among the Tombstones", "Gone Girl", kao i popularne serije "Narcos".

Naime, Holbruk je nakon raskida veridbe sa Olsenovom uplovio u romansu sa lepom Tatjanom Pajković, glumicom srpskog porekla.

Olsenova nikada nije iznela prave razloge raskida, a spekulisalo se da je navodno već tada postojala "konekcija" između Bojda i Tatjane. To nikad nije potvrđeno, ali činjenica je da su se širile priče da se Elizabet nije pomirila sa tim što je njen bivši dragi sreću pronašao pored Pajkovićeve.

Takvi komentari mogu se pročitati i sada, kada je Olsenova u ovim krajevima aktuelna zbog onoga što je rekla o Srbiji.

Inače, Tatjana je rođena u Kopenhagenu, u Danskoj. Njen otac je glumac iz Crne Gore, Dragomir Pajković.

Kao dete je učila borilačke veštine i želela je da bude pijanistkinja. U 21. godini Tatjana se iz Kopenhagena seli u Njujork, gde je planirala da nastavi svoju muzičku karijeru, ali je počela da se bavi modelingom preko agencije ONE. Tada je shvatila da će glumom savršeno iskombinovati sve svoje talente i veštine, a ubrzo je dobila ulogu u ostvarenju "The Transporter Refueled" u kojem je igrala Mariju. Tatjana i Bojd venčali su se 2018. godine i imaju sina Deja.

Sudeći po njihovim objavama na društvenim mrežama, jasno se vidi koliko su srećni. Bojd je, inače, jednom prilikom rekao da je Elizabet veridbu sa njim raskinula preko telefona i to u danu kada mu je preminuo najbolji prijatelj.

