NISAM HTEO NIŠTA DA IMAM S NJOM! Stevan se tek kasnije zaljubio u sadašnju ŽENU, a prve bračne noći mlada je morala da OBIJA BRAVU

Pevač Stevan Anđelković venčao se sa Natašom posle jedanaest godina veze, međutim, sada je otkrio da nisu uvek simpatisali jedno drugo, ali i da prva bračna noć nije išla po planu.

"Pevao sam u jednom klubu kada sam je ugledao. Međutim, ona je meni bila totalno antipatična. Nisam poželeo ništa da imam sa njom. Bila je dominantna, pravila se važna, a u stvari sve je to bio neki odbrambeni mehanizam, štit. Pitala me je da otpevam neku pesmu, ja sam rekao da je ne znam. Toliko me je nervirala", prisetio se pevač.

Poslala mu je po drugarici ceduljicu sa porukom, a on je pristao da ode na kafu sa njom samo iz pristojnosti. Međutim, posle kraćeg razgovora zaljubio se u sadašnju suprugu.

foto: Ana Paunković

"To je neverovatno zaista. Njen stav, držanje, kako razgovara, sve mi se svidelo. Tad sam joj tek video i oči, usne, kosu, sve. Sa druge strane, ona je bila zaljubljena u mene dok me nije upoznala. Kada me je videla uživo, razočarala se, nije jo se dopalo ni kako sam se obukao. Ali kasnije je sve proradilo", rekao je on.

Kako je otkrio, najlepše mu je bilo kada je ugledao Natašu u venčanici, jer je izgledala "kao boginja". Ipak, prva bračna noć nije protekla onako kako su zamišljali.

"Krenuo sam da joj skidam haljinu, želeli smo da imamo prvu bračnu noć, ali onda nam je njena rodbina u 5 ujutru pozvonila na interfon, jer nisu mogli da nađu smeštaj. Izašla je da im pomogne, ja sam za to vreme zaspao. Kada se vratila, nije mogla da me probudi i zajedno sa komšinicom je morala da obije vrata, kako bi ušla u stan. Pravo ludilo", ispričao je Stevan u emisiji "Od A do Da".

Kao što je poznato, kuma na venčanju bila mu je najbolja prijateljica i koleginica Milica Todorović.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline

Bonus video:

00:56 O MUŽU VERICE RAKOČEVIĆ OVO NIKO NIJE ZNAO! Prijatelj bračnog para OTKRIO kakav je zaista Veljko Kuzmančević (KURIR TELEVIZIJA)