IVANA ALEKSIĆ ĆE SE OBRAČUNATI SA NENADOM U RIJALITIJU? Dobila ponudu da uđe kod muža i ljubavnice, ako prihvati LETEĆE PERJE?

Nakon što ju je Nenad Aleksić Ša javno prevario i imao odnose sa Tarom Simov, njegova supruga je navodno dobila priliku da postane učesnik rijalitija i sa njima se suoči pred kamerama.

foto: Printscreen

Veza Tare Simov i oženjenog Nenada Aleksića Ša puna je trzavica i burnih svađa, a situacija bi se dodatno zakuvala kada bi im se u Beloj kući pridružila reperova žena Ivana Aleksić. Niame, ona je navodno dobila ponudu da postane deo rijalitija i za sada je nije prihvatila, već navodhno strpljivo čeka da joj muž izađe kako bi se razvela. Međutim, pitanje je da li bi odluku promenila ako bi joj strpljenju došao kraj.

- Ivani su dali ponudu da uđe u “Zadrugu” i da se tamo obračuna sa mužem i njegovom ljubavnicom. Iako je pozamašan honorar bio u pitanju, za sada to nije prihvatila, kategorično je odbila, ali kako je situacija oko Nenada i Tare iz dana u dan sve gora ko zna šta može da se desi i da li će to uticati na Ivaninu odluku. Njen ulazak u rijaliti bi naprravio kuršlus, Nenad o tome ne razmišlja i pitanje je kako bi reagovao i da li bi se pravdao za preljubu. Ivana nije bila ni za to da on uđe u rijaliti, ali mu je verovala i na kraju pružila podršku, ostala uz njega, što se ispostavilo kao loša odluka - otkriva naš izvor i dodaje:

- Teško je podnela sve što se desilo, mnogo teško. Ivana je van tih dešavanja, posvećena je porodici i poslu, jako je kuturna i fina. Nenadova javna prevara ju je dotukla, tek nedavno je počela u neku ruku normalno da funkcioniše. I dalje čuje sa njegovom porodicom, pored svega što se desilo ostali su u dobrim odnosima.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Blic/M.M.

BO9NUS VIDEO:

00:14 JOKSIMOVIĆI IMAJU ODLIČAN RAZLOG ZA SLAVLJE: Jovana i Željko priredili vatromet usred Beograda, a sve zbog sina KOSTE! VIDEO