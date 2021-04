ĐOLE ĐOGANI ISPROZIVAO BAKU PRASETA: Samo se drao, a šta je ponudio? Ništa! A onda ga je uporedio sa Vojažem! SVI ČEKAJU LOM

Vesna i Đole Đogani veoma su aktivni na Tik Toku, te su otkrili kako su se snašli na ovoj društvenoj mži i uporedili mlađe generacije jutjubera sa izgrađenim muzičarima.

- Moj sadržaj je kreativan, kulturan i zabavan. Kada ukucaju "Vesna Đogani" i kada otkriju da ja imam karijeru već dvadeset godina i da imam 140 pesama u svojoj karijeri, pa da zavole barem dve pesme, ja sam srećna. Ja idem tom nekom logikom. Dovoljno mi je da me deca u parkiću prepoznaju, traže autogram i da se slikamo i ja sam apsolutno prezadovoljna - rekla je ona.

Đole kaže kako su namerno napravili pauzu u muzici, barem kada su naši prostori u pitanju, te da su radili za dijasporu, a sada se Vesna vraća na scenu u punom sjaju. On je priznao da takođe ima nalog na ovoj društvenoj mreži, ali da nije toliko aktivan kao njegova izabranica.

- Otvorio sam otprilike u isto vreme kada i Vesna, među prvima smo to uradili na našim prostorima. Bilo je nekih klinaca koji su malo pre nas eventualno otvorili. Ja nisam toliko ažuran, jednostavno ne izbacujem ništa. Nemam puno vremena za to, jer radim neke druge stvari - rekao je on, ali i istakao da moraju da prate "nove klince" koji dolaze na estradu.

- Treba da pratimo trend i nove klince koji dolaze. Oni su zapravo i najjači na društvenim mrežama. Mi smo tu da im pokažemo šta je dobro, takav je naš sadržaj. A klinci se uglavnom "zapale" za neki sadržaj, za nekog Baka Praseta, pre godinu dana, a danas ga već sedamdeset posto njih ne voli toliko. Nije im zanimljiv. Znam po mom sinu, on ga je ranije voleo, bio mu je super, ali onda ga je prerastao i pojeo ga je u kratkom roku jer vidi da nije zanimljiv. On se drao, a šta je ponudio? Ništa. Čak i kada je Baka Prase pre godinu dana napao malog Vojaža, ja sam stao u njegovu stranu. Video sam već tada da će biti zvezda, jer ima šta da da i ima energiju. A ovaj mali Baka neće biti zvezda, nema ništa, prazan je. Možda je ružno što ja ovo moram da kažem, ali ja moram da budem iskren. Ja sam ozbiljan, imam godine iza sebe na estradi i ljudi mi veruju - jasan je bio Đogani.

