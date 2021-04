DARKU LAZIĆU PRETE IZVRŠITELJI JER NE PLAĆA ALIMENTACIJU?! Ana Sević tuži bivšeg muža za dug od 1,4 MILIONA DINARA?

Pevač Darko Lazić navodno duguje bivšoj supruzi Ani Sević 1,4 miliona dinara zbog alimentacije koju nije plaćao dve godine.

Naime, kako se navodi, folker otkako se razveo od Ane, navodno nije uplaćivao mesečnu aplimentaciju za njihovu šestogodišnju ćerku Lorenu.

- Ana je Darku posle razvoda rekla da sam odluči koliko novca će biti dovoljno za Lorenu. On se tad pred sudom obavezao da mesečno uplaćuje Ani 58.500 dinara, odnosno 500 evra. Međutim, do današnjeg dana nije uplatio ni dinar! Ani smeta što se njen bivši hvali luksuznim životom, vozi skupe automobile i nosi brendiranu garderobu, a za ćerku ne da ni dinar! Zbog toga je rešila da ga tuži zbog duga koji je do danas narastao na 1,4 miliona dinara - priča izvor.

Kad je Darko saznao da će sa Anom morati da se suoči na sudu, pozvao ju je i rekao joj da je od njega dobila dovoljno posle razvoda.

- Ostavio sam ti stan posle razvoda, šta hoćeš više od mene? - navodno je rekao Darko bivšoj ženi.

Ana je, međutim, ostala pri stavu da će pravdu potražiti na sudu.

- Ana mu je rekla da joj njegov stan i ne treba i da sudske obaveze mora da ispunjava. Krivo joj je što se Darko mesecima ne seti da pozove ćerku, a kamoli da je vidi. Lorena je poslednji poklon od oca dobila prošle godine u julu, za svoj šesti rođendan! - priča izvor.

Stižu izvršitelji Darku će uskoro izvršitelji pokucati na vrata njegovog doma u Brestaču ukoliko ne izmiri obaveze. - Ana više ne želi da razgovara sa bivšim suprugom o dugu. Rekla mu je da će sve morati da objasni na sudu, ali i izvršiteljima kad dođu da mu plene stvari - završava priču izvor blizak nekadašnjem bračnom paru.

Podsetimo, Darko i Ana venčali su se 2014. godine kad je ona bila u osmom mesecu trudnoće. Ipak, taj brak nije opstao, te su se razveli pre tri godine, dok su zvanično stavili tačku na brak tek pre dve. Nakon razvoda, svako je krenuo svojim putem.

Pevač je započeo vezu sa mladom Marinom Gagić, sa kojom je u međuvremenu dobio sina Alekseja, dok se Ana verila za Daniela Nedeljković, s kojim je pre dva meseca dobila ćerku Senu.

Inače, Darko je nedavno od bivše supruge Ane Sević preuzeo je ćerku Lorenu, koja živi sa majkom, a posle sat vremena provedenih u Brestaču, navodno ju je ostavio samu i otišao u kafanu, prenosili su mediji.

Branka Lazić, majka pevača Darka Lazića sada tvrdi da njen sin pre više od mesec dana nije ostavio ćerkicu Lorenu sa njom i da se tada nije vrato kući dva dana, kao i da je Ana Sević tada zaista došla u Brestač po ćerku iako je trebalo da je Darko vrati kod majke.

Ana se oglasila tim povodom i otkrila da će se sa bivšim suprugom naći na sudu.

- Slatko se ismejah... Jao, ko sam ja da odgovaram svevišnjim bićima koji, kako rekoše, "imaju tako retku krvnu grupu pa ne mogu da dobiju koronu"?! Zar je potrebno išta dalje komentarisati? Zaista za bilo koju njihovu izjavu nemam komentar. Ima moj advokat koji ima sve dokaze u vidu poziva, poruka, slika, listinga vezano za ovaj slucaj i koji će se sa akterima družiti na sudu - rekla je ona za Telegraf.

