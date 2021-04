IZ MEKSIKA PRAVO NA REVAKCINACIJU! Anastasija primila drugu dozu vakcine, Ceca je odmah USLIKALA i objavila sliku! (FOTO)

Pevačica Anastasija Ražnatović sinoć je doputovala iz Meksika, a danas je otišla da primi drugu dozu vakcine protiv korona virusa.

Naime, ona je otkrila da je vakcinu primila pre putovanja kako bi bila sigurna i kako ne bi morala da strahuje na odmoru.

Njena majka, Svetlana Ceca Ražnatović objavila je Anastasijinu fotografiju dok prima vakcinu.

"Jesam, vakcinisala sam se i revakcinisala sam se pred Meksiko, to mi je bio cilj, da budem poptuno bezbedna i svoj na svome. Posle vakcine sam se super osećala. Apsolutno nemam da kažem ništa, zaista, sve je bilo fenomenalno. osećam se mnogo bolje. Kad sam među ljudima nema frke da li ću se zaraziti, nema panike. Mnogo sam mirnija, i jako mi je drago što sam to uradila. Apelujem na sve ljude koji se možda plaše, pošto sam čula razne teorije zavere, da to urade i da se napokon izvučemo iz ove užasne pošasti. Da konačno možemo slobodno da živimo i da se sve vrati na normalno", ispričala je Cecina ćerka u uključenju u "Jutru" na Prvoj televiziji.

