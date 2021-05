NAŽALOST, OVE GODINE MAJKA NIJE SA NAMA NA USKRS: Aco Pejović prisetio se DETINJSTVA i rodnog mesta, evo kako sada slavi PRAZNIK!

Pevač Aco Pejović spričao je kako je kao mali proslavljao Vaskrs i koja sećanja su mu najviše ostala upamćena na ovaj praznik.

foto: Printscreen

- Dosta toga se promenilo, danas klinci to malo drugačije kapiraju, kao i sve što se promenilo u odnosu na neko prošlo vreme, računam 15-20 godina... Tada se znalo kada dođe Vaskrs, mi smo se radovali, jaja, kuckanja... Farbanju jaja se nešto nisam preterao radovao, jer nas je mama uvek slala na neku livadu da nađemo detelinu, neko lišće, to se ranije drugačije radilo, kuvala su se 150-200, nekad 300 jaja, dođu gosti, ljudi... To traje 2-3 dana. Tad su i prosjaci znali kad da dođu, u ponedeljak zvone, traže i uvek se i za njih spremi – priča Pejović.

Aco je otkrio i gde će proslaviti Vaskrs.

foto: Printscreen

- Svake godine Vaskrs provodim u mom rodnom gradu Prijepolju, i ove godine će tako biti, dole je tata, ove godine mama nije s nama, nažalost, braća su moja dole, bićemo zajedno kao i svake godine – rekao je pevač.

Pejović se dotakao i svog oca koji živi u Prijepolju.

- Najviše bih voleo da mi otac živi još 100 godina, ali dok je on dole još uvek, ja ću odlaziti za slave, za Božić, Vaskrs... – zaključuje Aco u emisiji "Premijera-Vikend Specijal".

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:08 SUBOTIĆKA SE KUCNULA JAJIMA SA BEBOM JOVANOM! Rijaliti zvezda obožava Uskrs, pokazala i kako je sredila dom da SVE BLISTA (VIDEO)