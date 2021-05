RAŠA KONAČNO POKAZAO SVOJE DEVOJKE: Kad vidite kakve LEPOTICE su mu ćerke, ZANEMEĆETE! A tek žena- BOMBA!

Kuvar Raša Vlačić radoholik je i obožava da ugosti majke i snajke koje ukrštaju varjače u istoimenom kulinarskom šou-programu. Međutim, više od posla Raša voli svoj privatni život koji čuva daleko od očiju javnosti.

Ekipa Kurir televizije drugi dan velikog praznika Vaskrsa provela je upravo sa porodicom Vlačić.

Kako smo svi već navikli da Raša stalno spominje "svoje devojke" mnogi su se pitali o kome je reč, a sada smo na licu mesta videli sa kakvim lepoticama Raša ima posla.

One su njegova snaga i motivacija za sve.

- Ja nisam nikakav Don Huan, ja sam jedan sasvim prosečan suprug i otac. Ovo su moje devojke - Olja, Katarina i Natalija - predstavio je Raša svoje lepotice.

- Upoznali smo se jako davno pre 30 godina, sve me je osvojilo, i šarm i duhovitost. Pre me je osvojio na šarm - kaže Olja.

- Mi smo bili najbolji drug i drugarica, kod nas je non-stop šala i zabava. Samo smeh, ljubav i sreća - otkriva Raša svoj recept za uspešan brak.

Sva muka kroz koju su prošli, na kraju se isplatila kaže Olja.

- Čak znam i datum kada se desio taj prelomni momenat kada sam shvatio da od najbolje prijateljice Olja treba da postane moja supruga. Bilo je to u vojsci, ja sam pisao pismo i u tom momentu ja se zaljubim. I tada je kliknulo - to je to. Trebalo mi je šest meseci ozbiljnog šmekerisanja i evo, sad smo tu - kaže Raša.

On je otkrio i da je Olja nekoliko godina starija od njega, a s obzirom da izgleda perfektno, niko to ne bi rekao.

