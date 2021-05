PALO POMIRENJE IZMEĐU NEDE UKRADEN I MARINKA ROKVIĆA: Zakopali ratne sekire posle deset godina sukoba!

Pevačica Neda Ukraden bila je gošća ovonedeljnog izdanja emisije "Sceniranje" na televiziji Kurir, gde je govorila o svojim počecima, hitu "Zora je", porodici, autobiografiji koju priprema.

foto: Ana Paunković

Ipak, poseban segment emisije bio je posvećen video-snimku koji joj je snimio Marinko Rokvić za njen rođendan prošle godine, posle kojeg su se i pomirili, nakon što nisu govorili deset godina.

Ona mu se javno zahvalila i detaljnije objasnila kako je došlo do sukoba između njih.

- Marinko Rokvić je čovek koga mi svi porodično jako volimo. Moja pokojna majka je više volela Marinka i njegove pesme nego moje. Pevala je po kući ceo dan "Svađalice moja mala". Ćale pokojni je voleo "Ko to muti bistru vodu", kao i ja. Naime, desio se jedan incident u Banjaluci između mene i Marinka, koji ja nisam mogla da mu oprostim, jer je bio šokantan i iznenađujući, za mene makar. Bila sam se jako naljutila, mislila sam da će mi se izviniti, ali nije. Tu noć sam celu preplakala, jer je meni to bilo jako uvredljivo. To je bilo potpuno nepotrebno, jedan čin nervoze, gde je nešto izrečeno vrlo grubo sa ružnim rečima. To mi je bilo toliko šokantno jer je došlo od njega - otkrila je Neda.

foto: Ana Paunković

Ipak, za njen jubilarni 70. rođendan došlo je do preokreta i pomirenja.

- Svako je radio svoj posao, nismo se ni sretali. Nekad su to bile turneje, sada toga više nema. Zet je imao ideju da nas pomiri baš na moj rođendan. Uspeo je i hvala mu zbog toga. Marinko zna koliko ga volim, a i ja znam koliko on mene voli i poštuje. Drago mi je da je tako, svakom se desi nekad ta žuta minuta. Zaboravila sam na sve i ostavila u prošlosti - kazala je pevačica i dodala da je plakala kad je gledala video-poruku od Marinka.

- Meni su oni ovaj video-snimak pustili u ponoć za moj rođendan. Bili smo u Boki Kotorskoj, gde imamo kuću. Ja sam gledala i plakala, to mi je bilo sve jako emotivno. Nazvala sam ga odmah sutradan, otpevala sam mu pesmu putem video-poruke i poslala mu. Očekujem da ćemo se videti uskoro, od ove puste korone ne može se nigde. Naći ćemo se na nekom ručku i lepo ispričati - završila je Neda.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/A.P./V.C.

