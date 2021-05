MUZIKA MI SE ZGADILA, A BILA MI JE ŽIVOT! Zorica Marković iskreno o KARIJERI, pre bi bila 5 godina u RIJALITIJU nego da ZAPEVA!

Pevačica i rijaliti zvezda, Zorica Marković, veoma prepoznatljiva po svom sočnom rečniku, osvrnula se na psovke koje je neretko upotrebljavala u ''Zadruzi''.

Pevačica je otkrila i stvar vezanu za svoju karijeru koju niko nije znao.

"U svim prodavnicama ja psujem, nema šanse da prestanem, meni je to u prirodi. Ne bih mogla da pristanem na izazov da ne psujem sedam dana. Ja to ne radim kad sam ljuta, meni je to normalna komunikacija. To je umesto ''izvinite molim vas'', priča Zorica.

"Da li bi radije bila 5 godina u rijalitiju ili da ne zapeva nikad više?", glasilo je pitanje za Zoricu.

"Bila bih pet godina u rijalitiju, zgadila mi se muzika. Malo je kvaliteta, zasitila sam se uopšte me ne zanima više to. Muzika je bila moj život, pevam sad samo za svoju dušu i zadovoljstvo, a rijaliti me radi, to je psihološka igra", priča pevačica.

"Rekla sma samo, hvala ti Bože što nisam u ovoj sezoni, jer ne znam kako bih se kontrolisala", zaključila je ona u emisiji "Ami Dži šou".

