SOFIJA MILOŠEVIĆ NIKAD LEPŠA, RASPAMETILA STAJLINGOM! Manekenka istakla sve atribute, nema ko se nije OKRENUO ZA NJOM! (FOTO)

Manekenka Sofija Milošević pojavila se na otvaranju jednog lokala u Beogradu, a njeno provokativno izdanje je "raspametilo" sve one koji su se našli na licu mesta.

Ona je zablistala u zlatnoj kreaciji, koja joj je odlično pristajala, a u prvom planu bili su njeni atributi, pa je tako pokazala da je u i te kako dobroj formi.

Istakla je duge noge i dekolte, a sve oči bile uprte u nju.

Inače, ona je istakla da je svima nedostajalo da izađu iz trenerki.

- Ja sam jedva čekala da napravim neku "žurku", mislim da je svima nedostajalo ovo, da odbacimo trenerke, da se našminkamo i sredimo. Ja sam sve vreme bila u potpeticama jer smo mi sve vreme nešto radili i slikali i spremali, to je nešto što me je držalo da ne poludim. Mislim da je pandemija uticala jako, na sve delatnosti, videćemo kako će uticati na modnu industriju. Ovo me sad ispunjuje jer je ovo moje drugo dete, da tako kažem - rekla je Sofija za Pink.

