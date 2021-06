SOFIJA OTKRILA NAJVEĆU NOĆNU MORU, A TIČE SE NJENOG SINA! Manekenka priznala kako se snašla u ulozi majke, spomenula i Luku Jovića

Manekenka Sofija Milošević je otkrila kako je pandemija uticala na nju, da li se snašla u ulozi majke, ali i da li je teško biti sa sportistom, s obzirom na to da njen verenik Luka Jović zbog prirode svog posla menja mesto stanovanja.

- Ja sam jedva čekala da napravim neku "žurku", mislim da je svima nedostajalo ovo, da odbacimo trenerke, da se našminkamo i sredimo. Ja sam sve vreme bila u potpeticama jer smo mi sve vreme nešto radili i slikali i spremali, to je nešto što me je držalo da ne poludim. Mislim da je pandemija uticala jako, na sve delatnosti, videćemo kako će uticati na modnu industriju. Ovo me sad ispunjuje jer je ovo moje drugo dete, da tako kažem - rekla je Sofija.

Ona je otkrila kako se snašla u ulozi majke, ali i da li je teško biti u zajednici sa sportisom.

- Ne volim sad sebe da hvalim, mislim da drugi neko treba da priča. Mislim da sam se jako dobro snašla jer sam preosetljiva na bebu, on kad zaplače ja ga uzimam i ljuljam i sve. Nismo ni Luka ni ja strogi, samo se nadam da nam sin neće biti razmažen, to je moja najveća noćna mora - rekla je Sofija, pa dodala:

- Nije teško biti sa sportistom, ali i šta to znači? Imamo svoje momente, očekuješ negde i kada ti je teško da ti taj neko bude tu, ali sve je to život. Imam tu sreću da gde god da odemo, to je grad gde ja mogu da nađem agenciju i nikad me to nije sprečavalo to da radim. Što se tiče brenda, uvek mogu da radim od kuće, imam sjajan tim ljudi oko sebe - zaključila je Sofija.

