NE KAJEM SE ZBOG BRAKA SA IVANOM MARINKOVIĆEM! Goca Tržan o RAZVODU: Da se to nije desilo, možda danas ne bih imala NIJEDNO DETE

Pevačica Goca Tržan osvrnula se na tešku godinu iza sebe, s obzirom da sve ovo vreme nije nastupala zbog situacije sa korona virusom.

- Naučila sam da se snalazim i da budem strpljiva. Naučila sam da Luj Viton torbu ne možeš da pojedeš, zato ih i ne kupujem. Naučila sam da svaki talenat svoj možeš da unovčiš - rekla je Goca i dodala:

- Nisam naučila da prezirem ljude, i dalje volim da se družim, otvorena sam prema ljudima. Neki ljudi stvarno uspeju da te razočaraju. Svaka škola koju možeš da platiš parama, je jeftino. Ja jesam plaćala, jer sam umela da biram saradnike koji mi ne žele dobro, bila sam izabrala partnera koji mi ne želi dobro.

Ona se potom osvrnula i na svoje greške u životu, i tom prilikom spomenula bivšeg supruga Ivana Marinkovića sa kojim ima ćerku Lenu.

- Neke pogrešne odluke su bile tu da bi se meni neke stvari desile. Ako misliš na moj prvi brak, meni apsolutno nije žao što se to desilo. Ja danas iz tog braka imam svoje dete. Ja bih svaku tu grešku ponovila opet da bih sada imala nju. Možda da tada to nisam učinila, sada ne bih imala nijedno dete. Kada sam izašla iz jednog očajnog braka, iz izuzetno teške veze, upoznala sam Radomira. A zamisli da sam ostala zarobljena u toj prošlosti, i da sam razmišljala da li je i on takav - bila je iskrena Goca u "Premijera-Vikend Specijal".

