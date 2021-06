EKSKLUZIVNO NA KURIRU IZNENAĐENJE ZA ANU NIKOLIĆ! Direktorka osnovne škole gde je išla pevačica VIRTUELNO joj uručila MONOGRAFIJU

Gospođa Snežana Tanić, direktorka osnovne škole "Stevan Jakovljević" u Paraćinu, gde je Ana Nikolić završila svoje osmogodišnje školovanje, imala je želju da preko Kurira u ovo doba pandemije i usled nemogućnosti ličnog susreta sa pevačicom, da na virtuelan način uruči Ani monografiju o njenoj osnovnoj školi, u kojoj značajno mesto zauzima i njena fotografija iz tinejdžerskih dana.

Ona se dirljivim rečima obratila pevačici i poželela joj još puno uspeha u životu i radu, sa željom da u skorijoj budućnosti dođe i do ličnog susreta u školi.

Podsetimo, prilikom posete Aninom rodnom selu Donjoj Mutnici i Paraćinu, jedno od prvih mesta koje smo posetili, bila je pevačicina osnovna škola, u kojoj su za Anu svi imali samo reči hvale.

- Nisam radila u školi kad je naša Ana Nikolić bila učenica, ali sa starijim kolegama mnogo puta sam pričala o njoj, tako da sam od njih zaista čula sve najbolje utiske. Bila je odličan đak, izuzetno energična, onakva kakva je naša Ana i danas. Mi smo je prisvojili i njena prelepa fotografija je sastavni deo monografije škole. Njena učiteljica, kao i nastavnica muzičkog, pričale su mi da su Anu prepoznale kao talentovanu za muziku, tako da je ona učestvovala u priredbama i svim aktivnostima škole gde je bio zastupljen muzički program. Ona je talentovana za sve - ne samo za muziku već i za scenu, glumu - priča Tanićeva i govori nam da je pre deceniju imala susret sa Aninom majkom Milijanom Nikolić.

- Dolazila je u školu pre nekih desetak godina, pa smo tom prilikom malo evocirale uspomene na Anino školovanje. Ona je s pravom ponosna na svoju ćerku. Tada sam stekla utisak da je mama ta koja je baš bila stroga prema Ani, to je na mene ostavilo utisak. Volela bih da i sama Ana, kad bude imala vremena, dođe do svoje osnovne škole. Nama bi to puno značilo - ispričala nam je ljubazna direktorka Snežana Tanić.

U školi smo naišli i na Aninog profesora srpskog jezika Zorana Markovića, koji joj je držao privatne časove. Rekao nam je da je tada u Nikolićevoj prepoznao potencijal za bavljenje naukom i da je šteta što se tome nije posvetila.

- Kvalitet, nastup, ubedljivost i sugestivnost kojima prilazim u nastavi su bili razlog zbog čega su me Anini roditelji angažovali. Ja sam njoj držao privatne časove, sećam je se dok je još bila đak. Kad je završavala, angažovali su me jer je htela da upiše engleski jezik. Meni je što se tiče fizičkog izgleda nespojiva ova Ana sad i ono mlado biće koje ja znam, predivno jedno biće. Sećam je se kao osobe koja je imala veliki potencijal i žao mi je što se i dalje nije posvetila nauci, jer bi podjednako bila uspešna kao i u muzici. Bila je svesna sebe i svoje pojave, kao i utiska koji je ostavljala. Takva je bila sa 18, 19 godina, a verujem da je takva i danas. Ona nije bila posvećena samo jednoj oblasti, već ju je mnogo toga u životu interesovalo - završio je profesor.

