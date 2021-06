UHVAĆEN DOK SE LJUBI SA DRUGOM, A SAD TRAŽI DOKAZ! ĐOLE KAMEROM LOVI VESNU i dok se grli s drugim, DENSER IDE ZA ŽENOM i SNIMA

Đole Đogani odavno je postao snimatelj, pa svoj mobilni telefon ne ispušta iz ruku. Kamera mu je stalno upaljena, a kako smo se uverili, glavna muza mu je nevenčana supruga Vesna.

foto: Damir Dervišagić

Ona više ne može ni korak da napravi a da njen partner to ne zabeleži. To nam je bilo jasno na reviji repera Stefana Cvijovića Cvije, gde su se okupile njegove brojne kolege. Đole je i njega snimio, i to dok se grlio s Vesnom, koja mu je bila u objektivu i dok je davala intervjue.

Inače, njemu to ide baš od ruke, a kako se pohvalio, dobar je i reditelj, pa on stoji iza svog dokumentarnog filma.

foto: Damir Dervišagić

U razgovoru za Kurir Đole se pohvalio svojim umećem:

- Snimatelj sam boli glava. Sve stane u moj kadar. Ništa ne propuštam slučaju. Vesni sam za petama i snimam svaki detalj. Videćete film kada bude izašao kako je vrhunski odrađeno. Sve se poklopilo i sada mogu maksimalno da se posvetim rediteljskom poslu jer sam ušao u štos - pohvalio se Đole.

foto: Damir Dervišagić

Saša i Zorana Pršte poljupci Saša Kovačević i njegova devojka Zorana Tasovac svima su pokazali koliko se vole. Ruku podruku su došli na reviju, a poljupci su prštali na sve strane. Saša nije ispuštao Zoranu iz ruke, a prisutni su bili oduševljeni kako su lep i skladan par. Štaviše, i garderobu su uskladili, pa su se oboje pojavili u crnoj odevnoj kombinaciji. Uživali su u reviji i oboje su odabrali za sebe nove odevne kombinacije. foto: Damir Dervišagić

Sjajni odnosi bivšeg zeta i šuraka Rasta grli Aninog brata Stefan Đurić Rasta bio je jedan od zvanica na modnoj reviji, gde se sreo sa bratom bivše žene Ane Nikolić - Markom. Da je sa nekadašnjim šurakom i menadžerom ostao u dobrim odnosima, svedoče paparaco fotografije. Rasta se oduševio kada je ugledao Marka, a i on nije skidao osmeh sa lica. Malo su proćaskali, pa je svako krenuo na svoju stranu. U razgovoru za Kurir Rasta je poručio da jedva čeka da mu stigne nanogica kako bi što pre odslužio kaznu i da će tokom kućnog zatvora imati dovoljno vremena da napravi neprolazne hitove. foto: Damir Dervišagić

Solo u gradu Relja bez trudne Nikolije Relja Popović retko kada se pojavljuje u javnosti bez nevenčane supruge Nikolije Jovanović. Ovoga puta napravio je presedan i na gradski događaj je došao bez trudne pevačice. Očigledno da se ćerka Vesne Zmijanac čuva od korone iako je stručni štab popustio sa merama. Ni Relja se nije predugo zadržao.

Visoka zvanica Dačić prati modu Ivica Dačić, po svemu sudeći, voli da prati i modu. Predsednik Skupštine, koji je poznat kao veseljak, pa često i zapeva, došao je na Cvijinu reviju. Reper je političara dočekao na ulazu, srdačno se pozdravio, a Ivici su izgleda prijali ovaj dolazak i druženje sa ljudima iz sveta mode i estrade. Doduše, nije sačekao da revija počne, nego je morao da ode zbog poslovnih obaveza. foto: Damir Dervišagić

Stajling Džehva i Nino u istim jaknama

Teodora Džehverović i njen dečko Nino Čelebić furaju isti stil. Oni su na događaj došli u istim jaknama. Košarkaš je za Kurir prokomentarisao njihovu vezu, a i stil: - Mi se od prvog dana odlično razumemo, pa i nije čudno što imamo isti stil. Brzo smo se dogovorili šta ćemo da obučemo. Vodimo računa o detaljima, a Teodora je ta koja daje glavnu reč. Meni se ova odevna kombinacija baš dopada. Ponosan sam na nju, mada izbegavam da pričam o našem odnosu. Važno je da se mi volimo i da je nama lepo, a sa njom bih mogao da provedem ceo život.

foto: Damir Dervišagić

Ljiljana Stanišić, foto Damir Dervišagić, Kurir.rs