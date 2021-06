BABA VANGA MI JE REKLA DA ĆU UMRETI U 86. GODINI, PRVI PUT PRIČAM OVO: Popović otkrio nepoznate detalje susreta sa proročicom!

Bivši direktor i vlasnik "Granda", Saša Popović, uživa u penzionerskim danima nakon što je prodao svoj deo najveće muzičke imperije.

Kako je sada otkrio, ne vidi ko bi mogao da ga nasledi, a Popović se dotakao i susreta sa legendarnom baba Vangom za koji javnost do sada nije znala.

"Vanga mi je rekla da ću umreti u 86. godini. Kada smo bili na koncertu u Bugarskoj, rečeno nam je da u 11 sati imamo sastanak kod Baba Vange. Brena i ja smo otišli i dobili po dve kocke šećera. Njih smo zavili u salvetu i stavili ispod jastuka noć pre same posete Vangi. Sutradan smo s tim otišli kod nje. Upozorili su nas da ne smemo da joj dajemo novac ili neke druge materijalne stvari jer je ona to sve dobila od države i kola i kuće i obezbeđenje. Carinik nas je sve pregledao, išli smo kilometar, tu su bili šatori, a u njima ljudi koji su 15 dana do zakazanog termina, to su hiljade ljudi. Tito je bio četiri puta kod Vange, ona mu je govorila šta da radi. Vanga je razumno pričala srpski", priseća se Popović.

"Brena i ja smo došli, ona nas dočekala, ja sam hteo prvi. Kaže ona meni da skinem naočare, ja joj kažem da ne nosim, a ona mi rekla da ne budem bezobrazan i da zapamtim sve što mi kaže. Rekla mi je da mi je crveni auto koji sam kupio fenomenalan. Rekla mi je da čuvam papire što sam napravio u Vieni (Beču). Rekla mi je da grupa gde radim za godinu dana neće postojati, da ćemo se raspasti, a mi na vrhuncu karijere. Rekla mi je da ću ja onda da pevam, Brena se toliko smejala. Jedino ja nisam pevao, a ona mi je rekla da ću to kratko raditi to, a da ću u 48. godini postati vrh estrade i svima ću biti ono što sam danas."

