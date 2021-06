ULOŽILI SMO 50 MILIONA € U BIZNIS! Brena i Boba PUNI kao brod, Živojinović otkrio planove: Krećemo sa investicijama u Majamiju

Bivši teniser i muž pevačice Lepe Brene, Slobodan Boba Živojinović istakao je da je zadovoljan kako je svoj život organizovao, kako privatno, tako i poslovno.

- Mislim da sam se ostvario kao teniser, kao muž, kao roditelj i to mi je sasvim dovoljno. Ono kad se mi šalimo o tome "muž Lepe Brene", ko stoji iza toga, stoji Boba Živojinović sa imenom, prezimenom, finansijama, edukacijama, poslom... I to jeste, mi jesmo porodica. Moji prijatelji znaju o čemu pričam, ostalo za javnost niti imam neke ambicije da se bavim javnim poslom. Sve što sam radio radio sam po intuiciji i pravio mojim parama. Ja sam osnovao "Grand" produkciju za 2 nedelje - rekao je Boba i dodao:

- Ako hoćeš da osnuješ neku kompaniju, ako nemaš nekog partnera da ga ubaciš da on vodi to sve... ja sam svojevremeno radio od ujutru do mraka. Ti treba da pokupiš i izvučeš kvalitertne ljude, to nije jednostavno. Ali to je sad posao koji kod mene ide sam po sebi i više ne moraš ni da se pojavljuješ. Bojim se da moja deca, gledajući mene kako sve to radim ne pomisle da je to sve tako lako. U suštini vizija mora da postoji - rekao je Živojinović.

On je istakao da sada radi na investici od 50 miliona evra.

- Imamo par vrlo ozbiljnih projekata. Radimo ozbiljne investicije i na Zlatiboru, investiciju od skoro 50 miliona evra. Sad krećem investiciju i u Majamiju - rekao je Živojinović emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".

